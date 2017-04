Neues Bürohaus an der Schachtstraße Ein Planungsunternehmen will auf einer Brache in Döhlen bauen. Nun haben die Stadträte dafür den Weg freigemacht.

© dpa

Eine große Brache direkt neben dem Schumann-Club an der Schachtstraße könnte schon bald mit einem neuen Wohn- und Geschäftshaus bebaut werden. In seiner jüngsten Sitzung haben die Mitglieder des Finanzausschusses dem Verkauf eines Grundstückes dafür zugestimmt. Für die insgesamt 270 Quadratmeter große Fläche, das sich bislang im Eigentum der Stadt befindet, zahlt der Investor 24 300 Euro. Bebaut werden sollen zwei weitere Grundstücke, die sich links und rechts der städtischen Fläche befinden. Eigentümer ist bislang noch die städtische Freitaler Projektentwicklungsgesellschaft (FPE).

Hinter dem Projekt steht das Planungsbüro Born/Ermel. Es plant in diesem Fall nicht für ein anderes Unternehmen, sondern für sich selbst. Das Unternehmen ist zurzeit noch in einem Wohnhaus in Potschappel ansässig. Der Platz reicht nicht aus. Für den Bau des Wohn- und Geschäftshauses hat Born/Ermel die Gesellschaft „Bauherrengemeinschaft Schachtstraße 1a“ gegründet. Wann die Bauarbeiten beginnen und was das Projekt kosten soll, wurde vorerst nicht bekannt.

Born/Ermel gehört zu den bekanntesten Planungsbüros in Freital. Seit 1991 existiert es – zunächst auf der Poisentalstraße, dann an der Leßkestraße und heute etwas versteckt in dem Eigenheimgebiet. Spezialisiert sind die Freitaler Ingenieure, die zu einem Büroverbund mit Hauptsitz in Achim bei Bremen gehören, auf Vorhaben des Umweltschutzes. Sie planen Projekte, mit denen Trinkwasser aufbereitet, Altlasten saniert, Energie eingespart – oder Abwasser gereinigt werden kann. Nach der Wiedervereinigung plante Born/Ermel zum Beispiel die Erneuerung der Kläranlage in Dresden-Kaditz. Das Dresdner Abwasser wurde damals fast ungeklärt in die Elbe geleitet.

zur Startseite