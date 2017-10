Neues Bündnis für die Region Der designierte Bürgermeister Andreas Langhammer gehört zu einer Gruppe Prominenter, die weg vom Kirchturmdenken will.

Andreas Langhammer gehört zu einer Gruppe von Leuten, die weg wollen vom Kirchturmdenken. © Steffen Unger

Ein neues Bündnis mit dem Namen „Oberlausitz neu denken“ ist kürzlich ins Leben gerufen worden. Zu den Gründern gehören neben dem künftigen Rammenauer Bürgermeister Andreas Langhammer (Initiative für Rammenau) fünf weitere Persönlichkeiten: Torsten Pötzsch aus Weißwasser, Enrico Merker aus Görlitz, Franziska Schubert aus Ebersbach-Neugersdorf und Thomas Zenker aus Zittau. Obwohl die Personen zum Teil hochrangige Funktionen wie Oberbürgermeister, Bürgermeister oder Landtagsabgeordnete inne haben, sehen sie sich in dem Bündnis als Privatpersonen. Es „ist gegründet worden, um sich als überparteiliches Netzwerk politisch denkender und engagierter Menschen mit europäischer Überzeugung und einem explizit regionalen Fokus auf die Entwicklung der Oberlausitz zu konzentrieren“, teilte Thomas Zenker auf Anfrage mit. „Bei den bisher Beteiligten und Eingeladenen hat sich die Überzeugung entwickelt, dass dem sogenannten ländlichen Raum in der Bundes- und der Landespolitik kein echtes Gehör verschafft werden kann, wenn sich die demokratischen Parteien in strikt voneinander getrennte Lager sortieren, Ideen der jeweils anderen bekämpfen beziehungsweise Unterstützung versagen.“

Bürgermeister und Abgeordnete, die beruflich einem gewissen Kirchturmdenken nahezu verpflichtet seien, werden aufgerufen, einem größeren regionalen Ansatz zum Erfolg zu verhelfen. Das Bündnis befindet sich noch in Gründung und will in den Oberlausitzer Kreisen Engagierte vernetzen, in politischen Abläufen weiterbilden und gegenseitige Unterstützung gewährleisten. Erstmals sei das Bündnis in der Unterstützung des Wahlkampfes von Andreas Langhammer in Rammenau und Torsten Pötzsch in Weißwasser öffentlich sichtbar geworden, heißt es. (SZ/tm)

