Neues Buch von Dippser Autorenpaar erscheint Rikarda und Günter Groß haben Band sechs ihrer Buchreihe vollendet. Am Sonnabend ist Buchpremiere.

Günter Groß mit einem der früheren Bände. © Archiv: Egbert Kamprath

Rikarda und Günter Groß aus Dippoldiswalde haben mit „Hennersbach, Börnersdorf, Liebstadt – Am Oberlauf der Seidewitz im Osterzgebirge“ Band sechs ihrer Buchreihe vollendet, die sich mit dem veränderten Alltagsleben in den Dörfern des Osterzgebirges in den vergangenen 100 Jahren beschäftigt. Herausgegeben wird die Buchreihe vom Museum Dippoldiswalde. Das neue Buch wird der Öffentlichkeit am kommenden Sonnabend, 8. Juli, vorgestellt. Beginn ist 14 Uhr in der Osterzgebirgsgalerie im Schloss Dippoldiswalde. Der Eintritt ist frei.

Es werden 50 Bilder gezeigt, anhand derer auf den Inhalt des Buches eingegangen wird, sagt Günter Groß, der sich auf ein Wiedersehen mit den Menschen freue, die ihm während seiner Recherche begegnet sind. Der sechste Band umfasst insgesamt 132 Seiten mit 575 Abbildungen und ist damit noch umfänglicher als die anderen Teile. Das Buch kostet 15 Euro und ist dann ab kommender Woche in der Osterzgebirgsgalerie und im Museum während der Öffnungszeiten erhältlich. (SZ/aeh)

zur Startseite