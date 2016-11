Neues Buch mit Sorben-Liedern

Diese Schüler einer 4. Klasse in der Grundschule in Schleife waren die ersten, die unter der Regie der Liederautorin Marhala Cyzec Kargenkowa einige Verse aus dem neuen obersorbischen Liederbuch „Marko, Janko. Kommt raus“ (Marko, Janko – Pogtag won) singen durften. Dort wurde das Buch am Mittwoch vorgestellt. Werner Meskank aus Cottbus mit Wurzeln in Rohne schrieb zu den Liedern einige kleine Geschichten. Das Buch richtet sich an Kinder ab dem Vorschulalter. Es enthält 36 Musikstücke und alltägliche Familiengeschichten sowie eine begleitende CD – und das alles in obersorbischer Sprache. Herausgeber sind der Domowina Verlag und die Stiftung für das sorbische Volk. (SZ). Foto: Joachim Rehle

