Neues Bonuskartensystem soll Einzug in Pirna halten Ein Unternehmer wirbt Händler, sich über „Wee“ zu informieren. Vorteil für Kunden: Statt Punkte sammelt man Bargeld.

Der eine oder andere wird sich an die Fernsehwerbung mit dem Dalmatiner erinnern. Der punkte-verlierende Hund erzeugte Anfang des Jahres erstmals größere Aufmerksamkeit für das Bonus-System „Wee“. Mit dem Ziel, den Rabattkarten-Wildwuchs in deutschen Portemonnaies zu beenden und alles auf eine Karte zu konzentrieren, will die Weeconomy AG mit Sitz in der Schweiz in den kommenden Monaten eine Offensive im deutschen Handel starten.

Die Idee dahinter: Statt Punkte sammeln die Kunden Geld. Sie können ihre Wee-Karte in jedem beliebigen Geschäft und auch beim Online-Einkauf einsetzen. Dabei bekommen sie einen zumeist einstelligen Prozentbetrag des Einkaufswerts auf die Karte aufgebucht. Diese Idee ist nicht neu, doch Wee setzt neben dem reinen Cashback auch auf ein integriertes mobiles Bezahlsystem. Wenn sich genügend Geld angesammelt hat, kann man die Karte zum Bezahlen nutzen oder sich das Guthaben aufs eigene Konto auszahlen lassen.

Damit Wee funktioniert, braucht es natürlich genügend Händler, die mitmachen. Deshalb organisiert das Unternehmen derzeit europaweit Kampagnen und Informationsveranstaltungen, bei denen Ladeninhabern die Funktion des Systems erläutert wird. Jetzt können sich auch die Pirnaer Einzelhändler informieren. Wee wirbt damit, insbesondere kleinere lokale Händler zu unterstützen, indem es sie beim Eigenmarketing und bei der Digitalisierung ihres Geschäfts unterstützt. Zudem können Kunden das mit dem Bonussystem gesammelt Geld nicht bei Onlineshops, sondern nur im lokalen Handel ausgeben. „Damit ist die Plattform auch eine Chance, etwas gegen die drohende Verödung der Innenstädte zu tun“, sagt der Immobilienunternehmer Mike Gerbig, der die Wee-Informationsveranstaltungen für die Händler nach Pirna holt.

Dafür hat er die Dresdner Promoter von Wee engagiert, die das System derzeit in der Landeshauptstadt bekannt machen. Sie erklären, wie Händler Wee für Kundenpflege und -gewinnung und sogar für ihre persönliche Altersvorsorge einsetzen können. Die Informationsveranstaltungen finden am 13., 20. und 27. September, jeweils 19 Uhr und als lockere Gesprächsrunden am 21. und 28. September zur Frühstückszeit ab 8 Uhr jeweils im Aktivsportzentrum Pirna statt und sollen den Geschäftsleuten helfen zu entscheiden, ob das neue System etwas für sie ist. Die Info-Veranstaltungen soll ihnen beim Abwägen von Risiko und Erfolgschancen helfen.

