Neues Beratungsangebot in Bad Muskau Ab April bietet der Verein Mobile Jugendarbeit und Soziokultur aus Weißwasser monatlich Sprechstunden an.

Jeden zweiten Donnerstag im Monat steht den Einwohnern und Vereinen von Bad Muskau künftig ein Beratungsangebot des Weißwasseraner Vereins Mobile Jugendarbeit und Soziokultur zur Verfügung. Darüber ist von Bürgermeister Andreas Bänder in der jüngsten Sitzung des Stadtrats informiert worden.

Von 15 Uhr bis 18 Uhr wird in den Räumen der Stadtverwaltung Unterstützung und Beratung zu Themen wie Wohngeld, Arbeitslosengeld oder auch zur Kleinprojekteförderrichtlinie angeboten.

Mit dem Verein arbeitet die Stadt bereits seit einiger Zeit zusammen, da dieser Aufgaben des ehemaligen Turmvilla-Vereins in Bad Muskau übernommen habe, erklärt Andreas Bänder auf SZ-Nachfrage. Dabei habe man sich darauf geeinigt, die Beratung künftig auch in Bad Muskau anzubieten. Bisher sei das nur nach telefonischer Absprache möglich gewesen, sagt André Robew vom Verein. Jetzt könne die Unterstützung und Beratung, die in Weißwasser zur normalen Arbeit des Vereins gehört, auch jedem Bad Muskauer regelmäßig angeboten werden. Das sei für all jene von Vorteil, die dafür nicht extra nach Weißwasser fahren können. (SZ/bb)

