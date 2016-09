Neues bei Rewe Einiges hat sich in den letzten Tagen in dem Bischofswerdaer Supermarkt verändert. Die Chefs sagen warum.

zurück Bild 1 von 2 weiter Meike Jungknickel (l.) lernt bei Rewe in Bischofswerda Einzelhandelskauffrau. Mit ihrer Kollegin steht sie vor den Weinregalen. Wie das Wort Wein über den Regalen sieht die neue Beschilderung im ganzen Markt aus. Es geht um Wiedererkennbarkeit und angenehme Atmosphäre. © Steffen Unger Meike Jungknickel (l.) lernt bei Rewe in Bischofswerda Einzelhandelskauffrau. Mit ihrer Kollegin steht sie vor den Weinregalen. Wie das Wort Wein über den Regalen sieht die neue Beschilderung im ganzen Markt aus. Es geht um Wiedererkennbarkeit und angenehme Atmosphäre.

Neben dem bisherigen Einkaufswagendepot vorm Supermarkt entstanden weitere. Größere Wagen kommen noch dazu. Solche gab es früher hier schon mal. Weichen mussten für das neue Angebot zwei Parkplätze.

Der einzige Supermarkt in Bischofswerda vollzieht acht Jahre nach dem letzten grundlegenden Umbau gerade erneut einen Wandel. Was hier passiert, ist Teil einer Offensive der Rewe Petz GmbH für „die beste Leistung in einer angenehmen Atmosphäre“, sagt der Verkaufsleiter für Sachsen Peter Steinhorst auf Anfrage. Das Unternehmen hat 32 Märkte. Fünf davon gibt es in Sachsen, außer in Bischofswerda zum Beispiel in Pulsnitz und Niesky.

Petz Rewe hat die Ladengestaltung überarbeitet, „um sich klarer von den Mitbewerbern abzuheben und den Auftritt zu modernisieren“, heißt es aus der Firmenzentrale in Wissen. Der Markt in Niesky, der als einer der ersten nach der Wende entstand, wird schon nach dem neuen Konzept komplett renoviert. In Bischofswerda werden davon Teile übernommen, darunter die neue Beschilderung über den Regalen. Die Fachleute, die dafür in den letzten Tagen durch den Markt zogen, klebten hier wie überall angenehm helle, grauschimmernde Tapete. Darauf brachten sie Buchstaben an, die man im über zweitausend Quadratmeter großen Supermarkt weithin sieht: charmant in Rot für Joghurt, Wein und alle anderen Produktgruppen. Betriebe von hier waren dabei, darunter die Firma Kulcsar Burkau, die Tapeten anbrachte.

Über dem Eingang in Bischofswerda und zu allen anderen Märkten der Gesellschaft im Osten wie im Westen stand zuletzt der Name Rewe XL. Jetzt gibt es ein neues Logo: Das Unternehmen lädt ein mit „Rewe – am besten Petz“. Das fußt auf Firmenphilosophie und geht auf Entwicklungen mit Auswirkungen vor allem im Westen zurück. Die fünf Märkte des Unternehmens in Sachsen sind, bevor Rewe XL kam, viele Jahre unter dem Namen Rewe Center aufgetreten, auch der in Bischofswerda. In Westdeutschland hießen die Läden seit 1968 Petz. Dann stellte sich Petz als Beteiligungsunternehmen der Rewe 2006 unter das gemeinsame Markendach als Rewe XL. Dabei sei Petz in den Hintergrund geraten, erklärt die Unternehmensleitung. Im neuen Logo kommt der bei Kunden und Mitarbeitern besonders in den alten Ländern eingeführte Name nun wieder vor. Eigenständigkeit und Identität würden stolz gelebt, auch hier in Sachsen, sagt Peter Steinhorst.

Auf Kundenwünsche reagieren

Der Verkaufsleiter für Sachsen und dessen vierköpfiges Team haben ihr Büro seit drei Jahren in Bischofswerda – im Obergeschoss des Rewe-Baus, wo man kein Mieter ist, sondern Eigentümer. Das Unternehmen hatte die Immobilie samt Grundstück mit Parkplätzen im Zusammenhang mit den letzten großen Umbauten gekauft, zu denen die Erweiterung des Getränkemarktes bei Rewe und der moderne Glas-Anbau für damals noch Kressner, jetzt Adler, gehören. Ins eigene Haus nach Bischofswerda zog die Verkaufsleitung für Sachsen, nachdem in Radebeul ein Mietvertrag endete.

Verkaufsleiter Steinhorst arbeitet seit 25 Jahren für sein Unternehmen, Kollegen im Büro ebenso lange. Er liebe seinen Job, sagt er und sei stolz, dass der Slogan Handel ist Wandel vor Ort damit einhergeht, auf Kundeninteressen und -wünsche reagieren zu können. So könne er mit seinem Team ständig auf der Suche nach regionalen und lokalen Lieferanten und Herstellern sein wie Opitz-Wurst, Großenhainer Eiern oder Getränken aus Oppach. Natürlich müssten die Partner die hohen Qualitätsstandards erfüllen und zertifizierte Produkte anbieten können, aber das Unternehmen sei offen für Wandel, auch bei den Produkten.

Stellplatz für Einkaufswagen erweitert

Kundenwünsche kommen nicht selten per Mail bei Peter Steinhorst oder seinen Marktleitern an. In Bischofswerda ist das Maik Bäger. Dass sich hier das Einkaufswagenangebot in den letzten Tagen verändert hat, sei ein spezieller Wunsch der hiesigen Kunden gewesen. Zu den vorhandenen Körben mit gut einhundert Liter Fassungsvermögen kommen in den nächsten Tagen größere, in die Einkäufe bis zu rund 150 Litern passen. Für die Großen wurde vor dem Rewe der Stellplatz für die Einkaufswagen erweitert und gleichzeitig aufgeräumt: Kein Wagen soll nun mehr im sogenannten Windfang im Eingangsbereich stehen und damit wieder jeder gut rankommen an die gern genutzte Pinnwand.

Seine Logoumstellung feiert das Unternehmen kommende Woche in allen seinen Märkten. Ein Mini, ein Fiesta und einhundert Einkaufsgutscheine für je 50 Euro werden verlost. Die Teilnahmekarten gibt es per Postwurfsendung oder vor Ort. Jeder Markt denkt sich zudem eine besondere Aktion für den 8. Oktober aus. In Bischofswerda backen die Mitarbeiter frische Waffeln für Kunden. Mit den Einnahmen wird die Kita „Märchenland“ in Bischofswerda unterstützt, kündigte Peter Steinhorst an.

www.petz.de

zur Startseite