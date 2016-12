Neues bei den Löbauer Narren In Löbau dauert die fünfte Jahreszeit jetzt länger. Außerdem steht die Büttenrede vor ihrem Comeback.

Bei der Gardetanzshow zeigen die Klubs, hier der Cunewalder, was sie können. Wenn die Show 2017 stattfindet, ist sie der Abschluss eines ganz besonderen 1. Aprils. © Rafael Sampedro

Sie haben keinen Grund, sich die gute Laune verderben zu lassen. Mitte November haben die Narren in Kittlitz und der ganzen Region rund um Löbau wieder die fünfte Jahreszeit eingeläutet. Nun laufen die Vorbereitungen auf die Faschingszeit im Winter auf Hochtouren. In vielen Orten ist die närrische Begeisterung ungebrochen, aber Nachwuchsmangel und andere Sorgen machen auch vor den Karnevalisten nicht Halt: So gibt es in Bernstadt keine Faschingsveranstaltungen mehr, in Neusalza-Spremberg auch nicht. Während es manchen Vereinen richtig gut geht, haben andere durchaus zu kämpfen, sagt Andreas Zimmermann, der als Toni I. Präsident der Kittlitzer Narren ist. Er gehört zudem zur „Äberlausitzer Narrenfuhre“ – einem Bündnis von Karnevalsvereinen aus dem Altkreis Löbau und einigen angrenzenden Orten, die sich den Herausforderungen der Zeit gemeinsam stellen wollen.

Zwar sei es nicht so, dass Karnevalsvereine sich zusammenschließen müssten, um zu überleben, betont Zimmermann. Gegenseite Unterstützung tut aber trotzdem gut – und die findet in ganz praktischen Dingen statt. Da wird gemeinsam die Höhe der Eintrittspreise diskutiert, da wird ausgewertet, welche Programmideen beim Publikum ankommen und welche nicht, da gibt es Tipps zum Umsetzen von närrischen Themen, werden Termine abgestimmt und vieles mehr. Ob eine Veranstaltung gelingt oder nicht, hängt zum Beispiel auch maßgeblich von der Wahl des Veranstaltungsorts ab: In Kittlitz haben die Narren zum Beispiel jüngst extra ein Zelt zum Feiern aufgestellt – weil darin das Rauchverbot nicht gilt. Der Aufwand hat sich gelohnt, die Veranstaltung war gut besucht.

Zum 50. Geburtstag des Kittlitzer Faschingsclubs ist die Narrenfuhre ins Leben gerufen worden, berichtet Zimmermann. 13 Clubs sind seither dabei. „Wir wollen die Vielfalt erhalten“, sagt der Kittlitzer. Die Zusammenarbeit soll helfen, problematische Situationen für Vereine gar nicht erst entstehen zu lassen. Der Fasching gehöre nun mal aufs Dorf, findet Zimmermann. Konkurrenzdenken sei dabei nicht nötig, schließlich entscheide am Ende der Gast, welche Veranstaltungen er besuche und welche nicht.

Die Vereinsarbeit der Karnevalisten hat sich ebenfalls gewandelt. Inzwischen habe fast jeder Verein eine Mini-Funkengruppe, sagt Zimmermann. Er findet das toll, aber es ist eine Reaktion auf die Nachwuchssorgen. Es ist eben wichtig, schon die Kleinen an die Vereine zu binden, damit sie später auch zur Stange halten. In Kittlitz gibt es aktuell drei Funkengarden: für junge Mädchen, für Teenager und für die Großen. Auch in Oppach wird das so gehandhabt. In Kittlitz ist Zimmermann froh, dass die Zahl von rund 60 Vereinsmitgliedern derzeit stabil ist. Er selbst gehört seit 1983 zum Verein, und ist 1993 Dieter Strahl als Präsident nachgefolgt. Kontinuität hilft, und zum Erfolg tragen auch gute Kontakte in den Ort und zu anderen Vereinen bei, erläutert er. Ganz aktuell stellt er fest, dass durch die intensiven gesellschaftlichen Diskussionen auch die Themen für die Narren wieder vielfältiger werden. Donald Trump als US-Präsident sei für Karnevalisten ein Geschenk findet er – und hat es zum Start in die fünfte Jahreszeit auch gleich ausgenutzt. Zudem stellt er fest, dass die Menschen wieder lernen würden, zwischen den Zeilen zu lesen. Und so könnte die Büttenrede, die es zuletzt schwer hatte, vor einem Comeback stehen.

Rund um Löbau bereiten sich die Karnevalsvereine zudem auf einen besonderen Höhepunkt vor: Am 1. April werden 600 bis 700 Narren aus dem ganzen Freistaat in der Löbauer Messehalle zusammenkommen, kündigt Zimmermann an. Dann findet dort das Präsidententreffen des Verbands Sächsischer Carneval statt. Die Mitglieder der Narrenfuhre haben es auf ihrer Jahrestagung vor wenigen Tagen vorbereitet. So viele Karnevalisten in der Stadt: „So etwas hat Löbau noch nicht gesehen und wird es auch so schnell nicht wieder erleben“, ist Zimmermann überzeugt. Der Tag wird dabei zum einen im Zeichen von Verbandsarbeit und Weiterbildungen für die Präsidenten stehen. Am Abend findet dann im Großformat die jährliche Oberlausitzer Gardetanzshow statt, die seit einigen Jahren ebenfalls in der Messehalle ihren Austragungsort gefunden hat. Dafür wird es demnächst auch noch frei verkäufliche Zuschauerplätze geben, kündigt Zimmermann an.

