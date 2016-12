Neues Bauland in Rammenau Die Parzellen am Burkauer Weg werden jetzt erschlossen. Es könnte die letzte Chance im Dorf für Häuslebauer sein.

Die Gemeinde Rammenau erschließt im kommenden Jahr sechs neue Baugrundstück am Burkauer Weg. Sie schließen sich an die Bebauung am Burkauer Weg an und grenzen an die Eigenheime, die es bereits an der Kurzecke gibt. Auf einer Fläche von rund 3 500 Quadratmetern können die einzelnen Parzellen voraussichtlich zwischen 470 und 580 Quadratmeter groß sein, wie Rammenaus Bürgermeisterin Hiltrud Snelinski auf Anfrage sagte.

Das Land hatte die Gemeinde von einer Erbengemeinschaft vor zwei Jahren erworben. 107 000 Euro hat die Verwaltung im Haushaltsplan 2017 für die Erschließungskosten eingestellt. Hiltrud Snelinski schätzt, dass der Preis für das Bauland etwa 45 Euro pro Quadratmeter betragen wird. „Diese Flächen sind dann die letzten, die wir für Häuslebauer als Gemeinde zur Verfügung stellen können.“ Weitere mögliche Flächen, die in Rammenau noch bebaut werden könnten, seien alle in Privathand. „Wir vermitteln Interessenten aber gern weiter“, so die Bürgermeisterin.

Der Bedarf ist da. Überaus groß sei das Interesse junger Familien aus Rammenau und der Umgebung im Dorf zu bauen. Die neuen Parzellen werden deshalb rasch verkauft sein. Hiltrud Snelinski sieht es gern, wenn das Dorf wächst. „Wichtig ist mir aber auch, dass sich für die vielen bestehenden Häuser, in denen jetzt alte Menschen wohnen, irgendwann Nachfolger finden.“ Bislang fänden sich schnell neue Eigentümer, wenn mal ein Haus in Rammenau zum Verkauf stünde, sagt Hiltrud Snelinski. „Leerstand gibt es bei uns nicht.“

