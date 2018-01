Neues Baugebiet Pirna will am Söbrigener Weg Baurecht für eine Fläche nahe dem Natursee schaffen. Ein Investor will dort Einfamilienhäuser errichten.

© Symbolfoto dpa-tmn

Pirna. Das Rathaus erarbeitet derzeit einen Bebauungsplan für das „Wohngebiet Söbrigener Weg“ auf der Grenze der beiden Ortsteile Copitz und Pratzschwitz. Der Stadtrat hatte kürzlich grünes Licht für das Projekt gegeben. Wenn man von der Birkwitzer Straße in den Söbrigener Weg einbiegt, liegt das neue Baugebiet ein Stück hinter der Einfahrt zum Natursee auf der linken Seite. Am hinteren Ende stößt es an das Gelände des Pratzschwitzer Flugplatzes. Ein Investor will auf dem Areal moderne Einfamilienhäuser mit bis zu zwei Etagen errichten lassen. Über eine noch zu bauende Stichstraße können künftige Anwohner die Häuser vom Söbrigener Weg aus erreichen. (SZ/mö)

