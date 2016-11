Neues Bachbett ist fertig In Hochkirch wurde eine der größten Baumaßnahmen nach dem Hochwasser 2013 abgeschlossen.

In Hochkirch wurde schon viel in Sachen Hochwasserschutz erreicht. © Uwe Soeder

Geschafft: In der Gemeinde Hochkirch wurde jetzt eine der größten Baumaßnahmen nach dem Hochwasser vom Juni 2013 abgeschlossen. Damit ist nun die Gefahr einer Überflutung für die Anlieger in Klein-zschorna minimiert. Vor drei Jahren war dort das Areal der früheren Mühle überschwemmt und schwer beschädigt worden. Bei der Rettung der Bewohner kam damals sogar ein Hubschrauber zum Einsatz. Infolge der Schäden musste ein Haus abgerissen und neu aufgebaut werden.

In den zurückliegenden Monaten wurde das Kotitzer Wasser, das hier durchs Tal fließt, nun ein Stück von den Gebäuden weg verlegt. Auf dem neuen Abschnitt fließt es in einem breiteren Bachbett. Außerdem wurden ein Durchlass vergrößert, eine neue Brücke gebaut und die Straße hinunter zur Mühle neu asphaltiert. Rund eine halbe Million Euro flossen in die Arbeiten, die von SLB Stadt- und Landbau Bautzen erledigt wurden. Am gestrigen Donnerstag war offizielle Übergabe. (SZ/MSM)

