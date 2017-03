Neues Autohaus wird gebaut

Zwei Konkurrenten, ein Geschäft: Am Dienstag war in Kesselsdorf offizieller Baustart eines neuen Autohauses. Künftig sollen hier die Marken Cadillac, Corvette und Camaro von General Motors zusammen mit der japanischen Premiummarke Infiniti verkauft werden. Dafür werden neben einem Empfangsbereich zwei 400 Quadratmeter große Verkaufsräume errichtet. Zum Autohaus soll eine Werkstatt gehören, in der sechs Autoschlosser arbeiten. Gebaut wird zudem eine Waschanlage, ein Aufbereitungsraum mit Bühne sowie zwei Direktannahmen. Die Errichtung des neuen Autohauses soll ein knappes Jahr in Anspruch nehmen: Der Rohbau steht voraussichtlich im September 2017, bis Ende des Jahres erfolgt die komplette Fertigstellung. Bauherr ist die Mobilforum-Gruppe, die zwei Autohäuser in Dresden betreibt. (hey)

