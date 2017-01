Neues Auto für Straßenmeisterei Die Mitarbeiter sind mit mehr Kraft und umweltfreundlicher unterwegs. Der betagte Vorgänger wird versteigert.

Mehr Kraft, mehr Platz und besser für die Umwelt – das sind die Vorteile des neuen Fahrzeugs, das Freitals Straßenmeisterei jetzt bekommen hat. Wie das Rathaus mitteilt, löst der Mercedes Sprinter mit der orangefarbigen Sonderlackierung für Baufahrzeuge ein betagtes Modell ab, das seit 1995 im Dienst stand und entsprechend verschlissen war. „Neben den steigenden Reparaturkosten und der schwieriger werdenden Ersatzteilbeschaffung entsprach das Sechssitzer-Modell auch nicht mehr den ökologischen und technischen Ansprüchen“, so Rathaussprecher Matthias Weigel. Das alte Fahrzeug werde demnächst über eine öffentliche Versteigerungsplattform verkauft.

Der neue Transporter, für den die Stadt rund 60 000 Euro ausgegeben hat, erfüllt die aktuell gültigen Abgas-Normen, hat sieben Sitzplätze und ist umweltschonender durch einen geringeren Verbrauch. Zudem hat das Fahrzeug eine größere Ladefläche und einen leistungsstärkeren Motor. Die Mitarbeiter der Straßenmeisterei können also leichter mit Hänger und Aufbauten unterwegs sein. Das Fahrzeug soll bei der Wartung, Unterhaltung und bei Bauarbeiten an Straßen und Plätzen, beim Schilderdienst und der Straßenaufsicht zum Einsatz kommen. Freitals Straßenmeisterei ist für die Straßenunterhaltung und den Winterdienst in Freital zuständig und hat ihren Sitz in Hainsberg an der Tharandter Straße am Backofenfelsen. (SZ/win)

