Neues Auto für Retter auf der A 4 Die Uhyster Feuerwehrleute bekommen endlich ein neues Fahrzeug. An Bord ist Technik, die Leben schützen kann.

Vergangene Woche war die Uhyster Feuerwehr bei einem schweren Unfall auf der A 4 im Einsatz. Für solche Fälle sind die Kameraden bald noch besser ausgerüstet. © xcitePRESS/Toni Lehder

Nach fünfjähriger Wartezeit bekommen die Uhyster Feuerwehrleute ein neues Löschfahrzeug. Am 11. November wird es übergeben, wie Burkaus Bürgermeister Sebastian Hein (CDU) in einem Gespräch mit der SZ ankündigt. Speziell für die Ansprüche der Autobahnretter wird das Fahrzeug derzeit in Luckenwalde hergestellt und für ihre häufigen Einsätze auf der A4 mit der dafür erforderlichen Technik ausgestattet.

So verfügt das Auto unter anderem über Leuchtbalken zur Warnung oder auch Schere, Spreizer, Hebekissen und Rettungszylinder, um Verletzte aus beschädigten Fahrzeugen zu bergen. Auch ein Belüftungsgerät ist installiert, um Qualm aus brennenden Autos abzuziehen. Natürlich besitzen die Uhyster für ihre Einsätze auf der A 4 bereits spezielle Hilfstechnik. Das Besondere am neuen Fahrzeug ist aber nun, dass künftig alles Equipment an Bord ist und nicht in einem gesonderten Rüstwagen zur Rettungsstelle transportiert werden muss. „Die Technik für die Autobahneinsätze, die wir schon haben, wurde jetzt nach Luckenwalde geschafft, um das neue Fahrzeug damit auszustatten“, sagt Bürgermeister Sebastian Hein. Aus diesem Grund sind die Uhyster Kameraden derzeit nicht einsatzbereit. Die Feuerwehren Burkau und Großhänchen rücken stellvertretend aus – mit Unterstützung Uhyster Manpower.

Das neue Löschfahrzeug, für das am Gerätehaus ein Anbau gebaut werden musste, kostet 290 000 Euro. 117 000 Euro sind Fördermittel, 173 000 Euro bringt die Gemeinde auf. Nach der Erweiterung des Depots verbessern sich die Bedingungen für die Retter weiter. Von rund 20 Einsätzen im Jahr bestreiten sie 90 Prozent auf der Autobahn.

zur Startseite