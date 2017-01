Neues aus dem Peppermint Bei Carmen Gerigk läuft es auch nach dem Umzug gut. Kosmetik und Fußpflege sind traditionell. Aber Mode gibt es auch und am Sonnabend einen Schautag.

Carmen Gerigk sitzt hier in ihrem schönen Kosmetik-Behandlungszimmer. „Der Beruf passt zu mir. Ich mach das gerne, schon immer“, sagt die 50-Jährige. Ihr Papa, der Friseur war, riet ihr dazu. Ein Zimmer weiter hängt die dänische Mode, die Carmen Gerigk auch verkauft. Damit bereichert sie ihr „Peppermint“ nach dem Motto: „Man muss was in die Hand nehmen, um erfolgreich zu sein.“ © Foto Skalla

Carmen Gerigk lädt gerade ein zu Häppchen und Schnäppchen. Ein Gruß, mit dem sie sich an Frauen richtet, die für das Frühjahr und den Sommer gern neue und trendige Klamotten im Schrank hätten.

Schon seit acht Jahren verkauft Carmen Gerigk in ihrem „Peppermint“ in Bischofswerda die Kollektionen einer dänischen Marke. Sie vermutet aber, dass viele das noch gar nicht wissen. Weil ihr Laden seit zwei Jahren etwas versteckt im ehemaligen Landratsamt an der Kirchstraße 25 liegt? Der Schautag am Sonnabend von 9 bis 18 Uhr soll helfen, mal in Ruhe nach dem Weg zu schauen und einladen, die Mode kennenzulernen. Gleichzeitig gibt es Rabatt auf viele Teile vom Winter auf die Schmuckkollektion. Kosmetik- oder Fußpflegekunde muss man nicht sein, um Sachen zu kaufen. Carmen Gerigk hat sich das Angebot zusätzlich ins Geschäft geholt, weil es ihr auch Spaß macht, Frauen einzukleiden, sagt sie.

Die Schiebockerin gehört zu den erfolgreichsten Unternehmerinnen in der Stadt. Seit 25 Jahren führt sie ihr Geschäft, passte es mehrfach den Herausforderungen an. Gerade arbeitet sie eine neue Mitarbeiterin ein. Ines Gilian ist Drogistin und ausgebildet in Kosmetik und Fußpflege. Zuletzt war sie bei Fashion In an der Kirchstraße.

