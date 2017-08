Neues aus dem Denunziantenstadt´l

Zitttau Dietrich Thiele, seines Zeichens Stadtrat der Großen Kreisstadt, ist immer noch nicht darüber hinweg. „Die Reiche“ hat ihn zur Kasse gebeten. 20 Euro soll der Rentner und Kommunalpolitiker der Freien Unabhängigen Wähler ins Stadtsäckel abführen. Falschparken auf einem Rasen, lautet der schwerwiegende Vorwurf. Was ist passiert? Thiele parkte seinen Benz auf einer Grünfläche, um diverse Gartengeräte zu entladen. Gemeinsam mit Schülern der 8. und 9. Klasse des Christian-Weise-Gymnasiums reinigte er im Westpark das Denkmal zur Gründung der Stadt Zittau und entsorgte Müll von den Wegen. Früher hätte man die Aktion Arbeitseinsatz genannt, heutzutage nennt sich so etwas Projekttag. Angestrengt in die Gartenarbeit vertieft, entging dem Stadtrat, dass ein mit übermäßig viel Tagesfreizeit ausgestatteter Anwohner ihn beim Bürgeramt denunzierte. Das Amt rückte sofort aus und dekorierte die Frontscheibe von Thieles Wagen mit einem Knöllchen. Eine Frechheit, sagt der FUW-Abgeordnete. Schließlich habe seine Aktion Sauberkeit an eine Stelle des Westparks gebracht, die in den vergangenen Jahren von der Stadtverwaltung mehr als vernachlässigt wurde. „Ich bin über die Entscheidung Ihrer Behörde in höchstem Maße enttäuscht und möchte Sie freundlichst bitten die Entscheidung erneut zu überdenken“, schreibt Erik-Holm Langhof, Vorsitzender des Schülerrats im Christian-Weise-Gymnasium an das Bürgeramt, um Dietrich Thiele zu entlasten. Gebracht hat die Bitte erwartungsgemäß nichts. Ordnungswidrigkeit bleibt Ordnungswidrigkeit, selbst wenn die Beweggründe dafür höchst anerkennenswert sind. Thiele hat die Strafe inzwischen bezahlt und den Denunzianten in seinem Langzeitgedächtnis gespeichert. (mh)

