Neues auf der Tom-Pauls-Bühne An diesem Sonnabend startet der Vorverkauf für die neue Theatersaison. Sie glänzt mit einer Premiere des Zwinger-Trios.

Das Zwinger-Trio mit Jürgen Haase, Tom Pauls und Peter Kube wird in der neuen Spielzeit ein neues Stück in Pirna aufführen. © PR

Komödie, Schauspiel, Musik, Lesung und Gespräch – das Tom-Pauls-Theater in Pirnas historischem Peter-Ulrich-Haus am Markt wird in Kürze fünf Jahre alt. Am 11. November 2011 eröffnete der Prinzipal seine neue Wirkungsstätte im ältesten Baumeisterhaus Deutschlands .

Pünktlich zum Jubiläum beginnt am Sonnabend, 5. November, der Kartenvorverkauf für die mittlerweile elfte Spielsaison von Januar bis Juli. Ab 9 Uhr ist der Ticket-Link auf der Internetseite freigeschaltet, Karten werden im Theaterlädchen im Peter-Ulrich-Haus angeboten und auch im SZ-Treffpunkt auf der Schössergasse 3, der extra deswegen ab 9 Uhr geöffnet hat.

Bei 63 von insgesamt 90 Veranstaltungen steht Tom Pauls selbst auf der Bühne. Erwartungsgemäß groß dürfte der Run der Fans auf vorzugsweise diese Tickets sein, Schlange stehen ist vorprogrammiert.

In der neuen Spielzeit dürfen sich Theaterfreunde auf eine Premiere des Zwinger-Trios freuen. Peter Kube, Jürgen Haase und Tom Pauls lassen in ihrer „Komikerparade“ einige große deutsche Humoristen auferstehen und versprechen fein improvisierten, ausgelassenen Humor. Premiere des Stücks ist am 9. März 2017.

Natürlich lädt das Theater auch wieder Gäste auf die Bühne ein, so sind zum Beispiel Katrin Weber, Gerd Dudenhöffer und Anke Geißler mit neuen Programmen zu erleben. „Das erste Halbjahr steckt außerdem voller Musik“, sagt Tom Pauls. So hat er die beiden Sänger und Liedermacher Sebastian Krumbiegel und Hans-Eckardt Wenzel eingeladen. Im Februar gibt es Boogie Woogie mit Axel Zwingenberger und 2Hot, und im März erzählt Thomas Rühmann die Geschichte des amerikanischen Songwriters Sixto Roriguez. (df)

