Neues Argument gegen Abwassergebühr

Der Thiendorfer Bürgermeister Dirk Mocker vertritt zurzeit seine Ebersbacher Kollegin Margot Fehrmann an der Spitze des Abwasserzweckverbandes Gemeinschaftskläranlage Kalkreuth. Er hat die Widersprüche gegen die Grundgebühr jetzt auf dem Tisch. © Klaus-Dieter Brühl

Da hat wohl der Lampertswalder Bürgermeister Wolfgang Hoffmann auf der letzten Gemeinderatssitzung aus dem Nähkästchen geplaudert. Wegen der neuen Abwassergrundgebühr hätten schon mehr als 200 Grundstückseigentümer von ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch gemacht. Sie sind mit der neuen Gebühr nicht einverstanden. Vor allem die Besitzer von dezentralen Biokläranlagen verstehen nicht, warum sie diese Gebühr bezahlen sollen. Immerhin 60 Euro pro Jahr.

Dirk Mocker, der stellvertretende Vorsitzende des Abwasserzweckverbandes Gemeinschaftskläranlage Kalkreuth, sieht den vielen Widersprüchen eher gelassen entgegen. „Es gibt immer Widersprüche, vor allem, wenn es um Abwasser geht“, sagt er. „Das ist ja das gute Recht der Leute. Allerdings verstehe ich nicht, warum die Abwassergrundgebühr jetzt noch mal diskutiert wird. Die ist schon lange durch.“

Die fünf Mitgliedsgemeinden des Zweckverbandes hatten bereits Anfang März die neuen Grundgebühren mehrheitlich beschlossen. Lampertswalde und Schönfeld sprachen sich dagegen aus, wurden aber überstimmt.

„Auch bei uns in Thiendorf waren nicht alle amüsiert darüber“, erzählt Mocker. Aber in einer Sondersitzung konnte der Thiendorfer Gemeinderat den Leuten erklären, warum die Grundgebühr notwendig ist.

Zu den rund 200 Widersprüchen könnten jetzt noch einige mehr dazukommen. Wie auf der Sitzung des Lampertswalder Gemeinderates ebenfalls bekannt wurde, beabsichtigen Einwohner aus Oelsnitz und Niegeroda, die Grundgebühr nicht ohne Weiteres hinzunehmen. Sie haben wahrscheinlich einen triftigen Grund dafür: Sie bestreiten, den Radeburger Anzeiger (RAZ) zu erhalten. In dem Monatsblatt werden alle Bekanntmachungen des hiesigen Abwasserzweckverbandes veröffentlicht.

„Wir bekommen den Ortrander Anzeiger und nicht den Radeburger“, sagt ein Oelsnitzer, der unerkannt bleiben möchte. „Man hat also die Bürger nicht optimal informiert.“ Das wäre ein Argument für einen Widerspruch.

Am Verlag liegt es nicht. „Wir drucken deutlich mehr Zeitungen, wenn wir Informationen des Kalkreuther Abwasserzweckverbandes veröffentlichen“, sagt Verleger Klaus-Dieter Kroemke. Die Auflage würde dann von etwa 8 000 auf 12 000 Exemplare steigen. Denn der RAZ erscheint normalerweise nur in Radeburg und in der Gemeinde Ebersbach. Ungefähr sechsmal im Jahr würde das Blatt zusätzlich auch in den Gemeinden Thiendorf, Schönfeld, im Moritzburger Ortsteil Steinbach sowie den Lampertswalder Ortsteilen Lampertswalde, Schönborn, Quersa, Mühlbach, Brockwitz, Adelsdorf und Oelsnitz-Niegeroda verteilt. Denn das ist laut Satzung der räumliche Wirkungskreis des hiesigen AZV.

Höherer Verwaltungsaufwand

Dass der Radeburger Anzeiger vereinzelt mal nicht ankommt, hält Kroemke durchaus für möglich. „Dafür kann es Hunderte Gründe geben“, sagt er. „Aber es ist nicht die Regel.“

Um die Verteilung des Radeburger Anzeigers kümmert sich eine Großenhainer Firma, die auch die Sächsische Zeitung zu ihren Lesern bringt. „Die Verteilung ist ausreichend“, sagt Dirk Mocker. „Bei uns in Thiendorf sind mir noch keine Beschwerden zu Ohren gekommen, dass es nicht klappt.“ Das könne er aus eigener Erfahrung bestätigen. „Bei mir war der Radeburger Anzeiger bisher immer drin.“

Der Thiendorfer Bürgermeister, der zurzeit die erkrankte Ebersbacher Bürgermeisterin Margot Fehrmann an der Verbandsspitze vertritt, kann die Aufregung der Besitzer von Biokläranlagen nicht nachvollziehen. Die Kontrolle der jährlichen Wartungsprotokolle der mehr als 1000 Anlagen erzeugten einen höheren Verwaltungsaufwand als die Überwachung der zentralen Abwasserentsorgung. Von daher seien die 60 Euro Abwassergrundgebühr gerechtfertigt. Leute, die an das zentrale System angeschlossen sind, zahlen 108 Euro Grundgebühr.

Ob die Oelsnitzer und Niegerodaer, die angeblich keinen Radeburger Anzeiger erhalten, daraus einen Rechtsanspruch ableiten können, müsse juristisch geklärt werden, so Mocker.

