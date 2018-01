Neues Angebot für Saunabesucher Saunagänger im Erlebnisbad Paulsdorf haben jetzt neue Möglichkeiten, ohne dass sie einen Aufpreis zahlen müssen.

Freien Eintritt ins Schwimmbad haben von jetzt an die Saunagäste im Erlebnisbad in Paulsdorf. © Egbert Kamprath

Dippoldiswalde. Eine gute Nachricht vor allem für die Saunabesucher hat Klaus Kaiser, der Geschäftsführer der Weißeritztal-Erlebnisgesellschaft, die das Erlebnisbad in Paulsdorf bewirtschaftet. Denn jetzt dürfen sie nicht nur in der Sauna schwitzen, sondern zum gleichen Preis auch das Schwimmbad mit Rutsche, Sprudelbecken und Wildwasserkanal nutzen, informierte Kaiser. „Wir hatten öfter Anfragen von Familien. Die Kinder wollten ins Bad, die Eltern in die Sauna“, sagt Kaiser. Wenn dann die Eltern einmal nach den Kindern sehen wollten, mussten sie dafür eine teurere Kombikarte lösen. Dieser Aufpreis entfällt jetzt. Die Saunabesucher können mit dem einfachen Ticket auch ins Bad. Das kostet wie bisher für 2,5 Stunden 8,40 Euro und für einen ganzen Tag 11 Euro. „Das ist eine Erweiterung des Angebots für die Saunabesucher“, sagt Kaiser. Für die Badbesucher gibt es auch Extras. „Wir haben mehrere Aktionstage vorbereitet“, kündigt Kaiser an. So wird am 12. Februar, dem ersten Tag der Ferien, der Clown Bumbalo ins Bad kommen und die Kinder unterhalten.

