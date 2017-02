Neues Angebot für Brautpaare Schleifen, Strumpfbänder und Autodekorationen – das sind ein paar der rund 500 Artikel, die Christine Hesse jetzt in ihrem Hochzeitslagerverkauf in Coswig anbietet.

Schleifen, Strumpfbänder und Autodekorationen – das sind ein paar der rund 500 Artikel, die Christine Hesse jetzt in ihrem Hochzeitslagerverkauf in Coswig anbietet. In den letzten Jahren konnte sie einige Erfahrungen mit dem Verkauf von Hochzeitsartikeln machen.

Die Idee, einen Lagerverkauf zu eröffnen, kam mit der Zeit. „Mir ist aufgefallen, dass es so etwas in Dresden und Umgebung noch nicht gibt“, sagt sie. So wurde kurzerhand aus dem einfachen Lager ein Raum mit viel Liebe zum Detail.

„Dieser Lagerverkauf soll die Leute aus der Umgebung ansprechen. Es ist auch etwas für die Paare, die ihre Hochzeit in Eigenregie planen möchten. Sie können zum Beispiel bei mir ihre Tischdeko selbst zusammenstellen. Natürlich stehe ich meinen Kunden mit Rat und Tat zu Verfügung“, sagt Christine Hesse.

Der Verkauf findet jeden Mittwoch von 16 Uhr bis 20 Uhr auf dem Ziegelweg 3 a in Coswig statt. (lh)

