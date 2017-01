Neues Amt für Alt-Bürgermeister Lange hielten sich die Beteiligten bedeckt. Jetzt vermeldet eine Stiftung in Krippen ihre Entscheidung.

Mit Handschlag besiegeln Werner Kirschner (l.) und Andreas Eggert die neue Zusammenarbeit. © SZ/Gunnar Klehm

Lange hatte der Krippener Werner Kirschner darauf hingearbeitet. Jetzt konnte er endlich verkünden, dass Bad Schandaus Alt-Bürgermeister Andreas Eggert ab diesem Jahr als Vorstand die Geschäfte der Stiftung „Werner und Elisabeth Kirschner“ führt. Seit Thomas Merkel das Amt Ende 2014 aufgab, hat Kirschner dessen Aufgaben übernommen und buhlte um die Gunst Eggerts. Der 60-Jährige ist Beamter im Ruhestand. „Langeweile herrscht bei mir trotzdem nicht“, sagt er. Der Stiftungsvorstand ist nicht das einzige Ehrenamt, das er innehat. Der Stiftungszweck – die Förderung von Bildung, Sozialem, Kunst, Kultur und Umwelt in Bad Schandau – passe aber genau zu dem, wofür auch Eggert sich engagiert. Die Offerte der Stiftung nahm er bisher nur nicht an, weil er noch „einige Dinge zu klären hatte“, wie er sagt.

Dass Eggert den Posten übernimmt, ist seit Monaten klar. Doch alle Beteiligten hielten bisher dicht. Schließlich einigte sich der Stiftungsrat, dass Eggert mit dem neuen Geschäftsjahr einsteigt. Der 78-jährige Werner Kirschner nennt das eine Zukunftssicherung der Stiftung.

Die Geschäfte sind allerdings überschaubar. Das Stiftungsvermögen bringt wegen der aktuell niedrigen Zinsen kaum etwas ein. Auch die Mieteinnahmen aus dem Wohnhaus in Krippen, das zum Stiftungsvermögen gehört, wirft wegen des Instandhaltungsbedarfs kaum was ab.

Dennoch ist Stifter Werner Kirschner stolz, dass auch 2016 insbesondere in Krippen einige Initiativen unterstützt werden konnten. So erhielt der dortige Kindergarten einen Zuschuss für den Englisch-Unterricht und eine sozial bedürftige Familie für den Elternbeitrag. Auf der Carolahöhe wurde der Gedenkstein mit Inschrift mitfinanziert. Andreas Eggert will nun versuchen, ein größeres Netzwerk aufzubauen und eine Lösung fürs Keller-Museum in Krippen zu entwickeln. Außerdem ist geplant, eine neue Form zu finden, wie Ehrenamtler in der Stadt gewürdigt werden können.

zur Startseite