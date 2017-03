Neues am Durchgang Die Wohnungen neben der alten Pizzeria sind bezugsfertig. Nun nimmt der Vermieter das nächste Problem in Angriff.

Den Durchgang zur Goethestraße verzieren noch Kritzeleien. Möglicherweise können sich hier bald Sprayer ganz legal verwirklichen, sagt der Vermieter.

Vom Badezimmer geht der Blick in Richtung der alten Pizzeria. Die stand lange leer und war Anfang 2016 ausgebrannt.

Der Ausblick ist der größte Trumpf der neuen Wohnungen, da ist sich Lutz Donath ziemlich sicher. Von Wohn- und Schlafzimmer schaut man direkt auf den Stadtpark und das gegenüberliegende Elbufer. Fast ein Jahr lang hat Lutz Donath die Wohnungen im Haus neben der ehemaligen Pizzeria „La Dolce Vita“ am Durchgang hergerichtet, nun warten sie auf die ersten Mieter. Am Wochenende sollen Interessierte zum ersten Mal die Gelegenheit haben, sich die Zweiraumwohnungen von innen anzusehen. Dann wird an zwei Terminen ein Tag der offenen Tür stattfinden. „Ich bin gespannt, ob jemand kommt“, sagt Lutz Donath.

Ursprünglich wollte Donath schon im Oktober fertig werden. Aber wie das eben so sei bei solchen Projekten: Alles dauert ein wenig länger. Entmutigen ließ sich Donath, der in Riesa und Oschatz eine Fahrschule betreibt, nicht. Nur im obersten Stockwerk gibt es Anfang der Woche noch kleinere Handgriffe zu erledigen: Die Einbauküche soll noch montiert werden, und die Markisen vor dem Ladenlokal müssen weg.

„Ins Erdgeschoss wird wahrscheinlich wirklich die Fahrschule einziehen“, sagt Donath. Lange hatte er sich um einen Mieter für das seit Langem leer stehende Geschäft bemüht, in dem zu DDR-Zeiten ein Bastelladen untergebracht war. Gefunden hatte sich keiner, also wird nun kurzerhand die Fahrschule an die Hauptstraße umziehen. Für die drei Wohnungen in den Obergeschossen hofft Donath nun auf viele Interessenten. „Bei Familien wird’s mit zwei Zimmern vermutlich wieder etwas eng“, sagt er. Aber insbesondere für ältere Riesaer seien die Zweiraumwohnungen mit Dusche, Badewanne und Einbauküche sicher attraktiv. Vorausgesetzt, sie sind noch mobil genug, um die Treppen zu schaffen. „Es ist wahrscheinlich möglich, hier noch einen Lift einzubauen“, erklärt Donath, „aber das ist noch Zukunftsmusik.“ Ebenso wie die Renovierung des Dachgeschosses. Die wäre erst einmal zu aufwendig. Die Sanierung hat nicht nur Geld, sondern auch einiges an Nerven gekostet, so viel lässt Donath schon durchblicken.

Konkreter sind dagegen die Vorstellungen und Pläne für den Hinterhof. Das Gelände, auf dem einst die Pizzeria gestanden hatte, ist mittlerweile aufgeräumt. „Dort kommen dann noch zwei Unterstellmöglichkeiten hin“, erklärt Lutz Donath. Außerdem soll die Fläche Richtung Goethestraße noch begrünt werden – schon alleine, damit sie nicht mehr als Müllkippe missbraucht wird, wie das viele Jahre lang der Fall war.

Auch zur Verschönerung des Durchgangs zwischen Haupt- und Goethestraße hat Lutz Donat bereits eine Idee. Dort entstehen öfter mal Schmierereien an der Hauswand. „Ich habe mir überlegt, dass man die Wand am Durchgang für Sprayer freigeben könnte.“ Vielleicht halte ein professionell gestaltetes Motiv den einen oder anderen davon ab, seine künstlerisch weniger wertvollen Spuren an dem Gebäude zu hinterlassen. Was genau die Wand rund um den Eingang ins Haus zieren könnte, darüber hat der Vermieter bisher zumindest vage Vorstellungen: Eine Verbindung zu seiner Fahrschule wäre natürlich schön, sagt Donath. „Oder ein Boot? Schließlich bieten wir ja auch Bootslehrgänge an ...“ In der nächsten Zeit werde er eventuell noch einmal einen offiziellen Ideenwettbewerb starten, in dem nach Motiven gesucht wird. Vielleicht bringt ja der ein oder andere sogar schon am Wochenende zum Tag der offenen Tür in dem Wohnhaus eine Idee mit?

Die Wohnungen in der Hauptstraße können am Sonnabend, 1. April, von 9 bis 12 Uhr und am Sonntag, 2. April, von 13 bis 15 Uhr besichtigt werden.

