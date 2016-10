Neueröffnung und Uhrenpremiere Glashütte Original expandiert und stellt zwei neue Zeitmesser vor.

Der Uhrenhersteller Glashütte Original hat in Paris das Modell Senator Excellence Panoramadatum Mondphase vorgestellt. © PR

Der Luxusuhrenhersteller Glashütte Original hat eine neue Markenboutique in der Rue de la Paix im Herzen von Paris eröffnet. Diese und eine weitere Boutique-Eröffnung, welche in wenigen Tagen in Wien gefeiert wird, nimmt das Unternehmen zum Anlass, zwei neue Zeitmesser seines Modells Senator Excellence vorzustellen. Im Frühjahr 2016 legte die Manufaktur mit der Einführung des Kalibers 36 den Grundstein für eine neue Generation von Zeitmessern, die neue Senator Excellence Linie. In diese reihen sich nun die beiden neuen Varianten Senator Excellence Panoramadatum (9 200 bis 20 000 Euro) und Senator Excellence Panoramadatum Mondphase (10 200 bis 21 000 Euro) ein. „Beide Modelle führen die neuen, an ein Qualitätsversprechen gebundenen Standards des Kalibers 36“, erklärt Michael Hammer vom Pressebüro des Unternehmens. Dazu wird jedes Modell 24 Tage „auf Herz und Nieren“ geprüft. Die wichtigsten Testergebnisse werden dem Käufer der Uhr bereitgestellt.

Das Besondere am Modell Mondphase ist, dass eben jene hinter einer geschwungenen Zifferblattöffnung zwischen 10 und 11 Uhr angeordnet ist. Die Anzeige wird in der firmeneigenen Zifferblattmanufaktur Pforzheim gefertigt. (SZ/mb)

zur Startseite