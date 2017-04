Neueröffnung nach Explosion

Neuer Mieter im abgebrannten Supermarkt auf der Bautzner Straße: In den vergangenen Tagen eröffnete ein türkischer Lebensmittelladen der Kette „Istanbul Market“. Zu kaufen gibt es türkische Spezialitäten von Fladenbrot bis Halloumi.

Vor einem Jahr sah es in dem Laden noch ganz anders aus. Zerborstene Schaufensterscheiben und verkohlte Wände waren die Zeugen einer zerstörten Existenz. Der vegane Supermarkt „We love vegan“ in wurde in einer Nacht Mitte Februar Opfer von Brandstiftern. Im Verkaufsraum gab es eine Explosion, teilten die Beamten damals mit. Die Einsatzkräfte brachten zunächst die Bewohner des betroffenen Hauses in Sicherheit. Verletzt wurde niemand. Bereits in der Nacht untersuchten die Kriminalpolizei den Brandort. Da die Experten mehrere Brandausbruchsstellen gefunden hatten, gingen sie von Brandstiftung aus.

Der Inhaber des veganen Supermarktes Andreas Zengler geriet damals selbst in Verdacht. Bislang konnte die Polizei diesen Verdacht nicht bestätigen und auch keinen anderen Täter überführen. (SZ/jv)

