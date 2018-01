Neueröffnung im Simmel-Center Die Filiale des Sternekochs Schubeck musste nach einem Jahr schließen. Noch länger hat es gedauert, einen Nachmieter zu finden. Der steht nun fest.

Im April eröffnet im Simmel-Hochhaus am Albertplatz ein Geschäft für Hörgeräte. Das teilt Center-Managerin Theresa Lindner auf SZ-Anfrage mit. Bereits seit Januar vergangenen Jahres steht die Fläche leer. Nach gerade einmal rund 12 Monaten musste der Gewürzladen von Sternekoch Alfons Schuhbeck wegen mangelnder Kundschaft schließen. Auch die benachbarte Ladenfläche steht bereits lange leer. Für das Bistro „petit station“ war es zuvor ebenfalls nur ein kurzes Intermezzo. Auch hier laufen allerdings Gespräche, so Lindner. Vor allem Gastronomen würden sich für den Standort am Albertplatz interessieren. Zudem sei vor rund einem Monat die Dekra Automobil GmbH in die sechste Etage des einstigen DVB-Hochhauses gezogen. Im benachbarten Center waren zuletzt ein Asia-Imbiss und das DDR-Museum eingezogen.

Noch sind vor allem in dem Hochhaus einige Flächen nicht belegt. Investor Peter Simmel hatte angekündigt, daraus einen Gesundheitsstandort zu machen. Verschiedene Arztpraxen haben dort bereits eröffnet. Der Unternehmer wollte sich bemühen, weitere Mediziner für den Albertplatz zu gewinnnen. Auch eine Apotheke konnte Simmel sich gut im Erdgeschoss des Gebäudes vorstellen. (SZ/sh)

