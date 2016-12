Neueröffnung im Bio-Bahnhof Nach Podemus ist nun das nächste Gewerbe in das historische Gebäude gezogen. Lebensmittel gibt es dort aber nicht.

Luisa Schneider bietet im Kreativen Bahnhof verschiedene Handwerkskurse an. Dort verkauft die Studentin auch Selbstgestricktes, -gehäkeltes und -genähtes. Das Trabbi-Sofa hat ihr Freund gebaut.

Daniela Tokár hatte schon einmal einen Spielzeugladen in Klotzsche. Nun bietet sie auch Damenkleidung an.

Nicht mehr nur Bio, sondern auch kreativ. Nachdem in der vergangenen Woche bereits der neue Podemus-Markt im Neuen Klotzscher Bahnhof eröffnet hat (SZ berichtete), ist nun auch in den älteren Gebäudeteil neues Leben eingezogen. Daniela Tokár und ihre Stieftochter Luisa Schneider haben sich dort ihren Traum von der Selbstständigkeit erfüllt. Doch der wäre fast gescheitert.

Denn wie schon beim neuen Bahnhof erwarteten die Bauherren – in beiden Fällen investiert das Vorwerk Podemus selber in die Sanierungen – böse Überraschungen. „Eigentlich wurde uns versprochen, dass wir bereits im November in die Räume dürfen“, sagt Tokár. „Der Großteil unserer Einrichtung ist nämlich selbstgebaut und wir haben Zeit gebraucht, um die Möbel zusammenzusetzen.“ Doch das Bauende verschob und verschob sich; der November war da und die Arbeiter nicht fertig.

Nur mit viel Hilfe gelang es den beiden Frauen, doch noch pünktlich ihre Pforten zu öffnen: Eine Bekannte stellte Räume in einer Hellerauer Spedition bereit, in welchen die Möbel zusammengesetzt werden konnten. Auch die Lebenspartner der beiden Frauen haben angepackt und kreative Einzelstücke gezimmert. Kreativ ist auch das Angebot. Denn anders als bei den Nachbarn stehen im neuen Laden keine Lebensmittel im Sortiment.

Im Erdgeschoss des historischen Baus verkauft Tokár Spielzeug und Damenbekleidung. Eine ungewöhnliche Kombination. Doch die Dresdnerin hatte bereits jahrelang einen Spielzeugladen auf der Boltenhagener Straße. Als sie diesen aus privaten Gründen schließen musste, fand sie einen Job als Verkäuferin im Klamottenladen. Beides versucht sie nun im „Kreativen Bahnhof“ – so der Name des neuen Ladens im Bio-Bahnhof – zu kombinieren.

Für den kreativen Part ist ihre Stieftochter verantwortlich. Die junge Studentin hat sich im Obergeschoss eine Galerie eingerichtet. Dort verkauft sie nicht nur Selbstgestricktes, -gehäkeltes und -genähtes, sondern bietet auch Kurse für Feiern oder ohne Anlass an. Die erste Weihnachtsfeier hat sich bereits angekündigt. Die besinnliche Stimmung wird aber etwas getrübt.

Denn noch immer ist der Alte Bahnhof eine Baustelle. Ein Gerüst umrahmt das Denkmal, die Bauleute sind mit dem Decken des Dachs beschäftigt und hämmern und sägen täglich mehrere Stunden. Wann die Arbeiten beendet sein werden, ist noch unklar. Auch am Nachbargebäude gab es Verzögerungen. Ursprünglich sollte der Podemus-Markt schon Ende 2015 eröffnen. Doch Schwammbefall und andere Überraschungen verzögerten den Start um rund ein Jahr. Am Donnerstag vergangener Woche öffneten sich die Türen zum elften Markt des Unternehmens, der siebte in Dresden. Für die Gebrüder Probst, die hinter Podemus stehen, war es ein voller Erfolg. „Wir sind sehr zufrieden“, sagt Gerhard Probst. „Viele Anwohner sind vorbeigekommen und haben sich bedankt.“ Die Klotzscher freue es besonders, dass sie mit der Sanierung des Bahnhofs ein einstiges Prunkstück zurückbekommen haben. 1873 wurde der Haltepunkt Klotzsche-Königswald eingeweiht, 1908 kam der neuere Gebäudeteil hinzu. Seit der Wende stand das Ensemble allerdings leer und verfiel immer mehr. „Hier haben der König und August Bebel beim Warten auf den Zug einen Plausch gehalten“, erzählt Gerhard Probst. „So ein Gebäude kann man doch nicht verfallen lassen.“

Doch mit der Sanierung ist es für die Brüder nicht getan, sie planen noch mehr. Um an die historische Bedeutung des Klotzscher Bahnhofs zu erinnern, sollen Tafeln mit wahren Geschichten, die sich dort abspielten, angefertigt und im Gebäude aufgehangen werden. Dazu laufen gerade die Verhandlungen mit der Deutschen Bahn. Vielleicht ist der Bahnhof dann bald bio, kreativ und historisch.

