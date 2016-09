Neueröffnung an Schiebocks Altmarkt Aus dem Salon „Carmen“ wird „AbSchnitt 12“. Hinter diesem Namen steht ein neues Konzept.

Letzte Handgriffe vor der Neueröffnung. © Ingolf Reinsch

Nach vierwöchigem Umbau öffnet die Friseur- und Kosmetik GmbH Bischofswerda an diesem Dienstag wieder ihr Geschäft am Altmarkt. Der Salon wurde komplett modernisiert. „Wir verwirklichen darin ein völlig neues Konzept, betonen viel stärker als bisher den Wohlfühlgedanken und bieten unseren Kunden mehr Ruhe“, sagte Geschäftsführer Tino Herrmann am Montag auf Anfrage. Zu den Neuheiten gehören zum Beispiel ein separater Waschbereich samt Sitzen mit Massagefunktion und Akustikplatten in der Decke, die den Schall reduzieren.

Das Unternehmen investierte rund 150 000 Euro in die Modernisierung des Salons, der bisher unter dem Namen „Carmen“ firmierte. Mit der Neueröffnung am Dienstag 10 Uhr wird ein Schild mit dem neuen Namen „AbSchnitt 12“ enthüllt. Die Zwölf steht für die Nummer des Hauses am Markt. Der Dienstag ist Schautag für jedermann. Ab Mittwoch werden im Salon wieder Kunden bedient. (SZ)

