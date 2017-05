Neuer Zoff um Homann-Umzug Sachsen bezuschusste die Gruppe von Steuerflüchtling Theo Müller seit 2007 mit 20,4 Millionen Euro.

Ein Schild am Werkstor des Homann Werks weist am 21.04.2017 in Dissen (Niedersachsen) auf den Fabrikverkauf hin. © dpa

Dresden. Der mögliche Umzug von vier Werken des Feinkostherstellers Homann in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Thüringen nach Leppersdorf erhitzt weiter die Gemüter. Im Mittelpunkt: angeblich 25 Millionen Euro Beihilfe, mit denen Sachsen Homann gelockt haben soll.

Der Sächsischen Aufbaubank (SAB), Förderbank des Freistaats, hat darüber „keine Informationen“. Es seien aber „verschiedene Förderungen denkbar“, heißt es auf SZ-Anfrage. Demnach hat die Müller-Gruppe seit 2007 für Investitionen von 120,85 Millionen Euro Zuschüsse von 20,4 Millionen Euro erhalten. Seit dem ist die SAB zur Auskunft verpflichtet. Für die Zeit davor verwies sie auf das Bankgeheimnis. Spielt zur Bewilligung eine Rolle, ob der Antragsteller selbst ordnungsgemäß seine Steuern zahlt? „Diese Frage kann nicht sinnvoll beantwortet werden“, heißt es. Milch-Mogul Theo Müller hatte sich beispielsweise durch Umzug in die Schweiz der deutschen Erbschaftssteuer entzogen und den Konzernsitz ins Steuerparadies Luxemburg verlegt.

Vor drei Wochen wurde bekannt, dass Homann, ein Ableger von Müller-Milch, seine Aktivitäten bündeln und in Leppersdorf für bis zu 500 Millionen Euro ein Werk mit 1 000 Jobs bauen möchte. Dafür sollten Fabriken in Dissen, Bad Essen, Bottrop und Floh-Seligenthal 2020 schließen.

Speziell in Dissen am Teutoburger Wald regt sich Widerstand. Ende April gab es am Firmensitz eine Menschenkette mit 3 000 Leuten. Niedersächsische EU-Abgeordnete, darunter Ex-Premier David McAllister (CDU), fordern EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker per Brief zur „wachsamen Beobachtung eventueller staatlicher Beihilfen“ auf. Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) hatte erklärt, dass es für das Vorhaben „keine Beihilfen aus EU-Mitteln oder sonstige rechtswidrige Beihilfen“ geben werde.

Laut Bundesregierung gab es bereits im Februar ein erstes „informelles Gespräch“ mit der EU-Kommission zur Standortverlagerung. Ein Förderantrag im Rahmen der „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ in strukturschwachen Regionen liege jedoch noch nicht vor. Für den Raum Dresden sinken jene GRW-Beihilfe-Höchstsätze für mittlere Betriebe zum Jahresende um fünf Punkte auf 20 Prozent. Daher dürfte Homann aufs Tempo drücken. Nach SZ-Informationen soll in den nächsten Tagen eine Standortentscheidung fallen.

