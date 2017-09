Neuer Wohnpark in Belmsdorf Der Bischofswerdaer Ortsteil könnte bald Zuwachs bekommen. Das Interesse an den Grundstücken ist groß.

Hier könnten bald die Bagger anrollen. Karina Klinner und Roland Funke von der Dresdner Firma Immosuch kümmern sich im Auftrag der Grundstückseigentümer um die Planung und Vermarktung des künftigen Eigenheimstandortes.



Karina Klinner und Roland Funke können es kaum erwarten. Vor rund neun Monaten haben sie begonnen, für die neuen Baugrundstücke in Belmsdorf zu werben. Jetzt stehen sie kurz davor, mit der Erschließung zu beginnen. Roland Funke ist Geschäftsführer der Dresdner Firma Immosuch, die sich im Auftrag der Besitzer um die Planung des Standortes für insgesamt sechs Eigenheime kümmert. „Ich bin froh über den schnellen Verlauf der Vermittlung der Grundstücke in Belmsdorf“, so Funke. Seine Kollegin Karina Klinner betreut die Kaufinteressenten vor Ort.

Alle Grundstücke sind reserviert. Der Großteil der künftigen Hausbesitzer kommt aus Bischofswerda, sagt Benno Reusch, Mitarbeiter bei Immosuch. Er ist für technische Fragen zuständig und berät die künftigen Bauherren in Sachen Erschließung. Ursprünglich wollten die beiden Erben und Besitzer des Areals einen Gesamtkäufer finden, aber das habe nicht geklappt, so Benno Reusch. Der Plan wurde verworfen und in das Projekt mit mehreren Grundstücken umgewandelt.

Sechs Häuser und eine Zufahrt

Wo jetzt noch Bretter der Firma Schmelzer lagern, alte Garagen stehen und viel wildes Grün wuchert, sollen in Zukunft sechs Häuser stehen und eine Zufahrt von der Alten Belmsdorfer Straße zu den Grundstücken führen. Die Baugrundstücke sind laut den jüngsten Plänen der Dresdner Firma zwischen 490 und rund 770 Quadratmeter groß. 60 Euro müssen die Kaufinteressenten pro Quadratmeter bezahlen. Dazu kommen noch Vermessungskosten von jeweils 2 000 Euro. Dass die Preise höher sind als etwa die der Stadt am Paul-Kegel-Weg, weiß auch Benno Reusch.

Probleme, genug Kaufinteressenten zu finden, hatte Immosuch trotzdem nicht. Das Gros der Interessierten meldete sich auf Zeitungsinserate und Flyer, die als Postwurfsendung verteilt worden sind. Dass die sechs Grundstücke zwar reserviert, aber noch nicht verkauft sind, hat einen einfachen Grund. Das Landratsamt Bautzen hat den Bebauungsplan noch nicht genehmigt. Erst wenn das erfolgt sei, komme der Kauf zustande, so Benno Reusch. „Der Kaufpreis wird bei gesicherter Erschließung fällig.“

Bürgschaft vom Investor

Doch das könnte noch etwas dauern. Denn auf SZ-Anfrage teilte Kreissprecherin Sabine Rötschke mit, dass „die Stadt Bischofswerda den genehmigungspflichtigen Bebauungsplan bei uns noch nicht eingereicht hat“. Das wiederum liege an einer Bürgschaft des Investors für die Erschließung, die bislang noch nicht vorlag. Diese Bürgschaft soll verhindern, dass die Stadt Bischofswerda bei der Finanzierung einspringen muss, sollte den Investoren aus irgendeinem Grund das Geld ausgehen. Inzwischen habe Immosuch die Bürgschaft im Bauamt der Stadt eingereicht, sagte Karina Klinner. Im Bauamt der Stadt wollte man sich dazu auf Anfrage nicht äußern, da es sich um „privatrechtliche vertragliche Inhalte“ handele.

Die Stadt Bischofswerda stehe den Plänen in Belmsdorf positiv gegenüber, sagte Oberbürgermeister Holm Große (parteilos). „Sonst hätte es ja gar keinen Beschluss durch unseren Ausschuss für Technik und Wirtschaft sowie den Stadtrat gegeben.“ Dieser Beschluss stammt demnach vom 25. August 2015. Wie schnell es nun mit der Baugenehmigung geht, ist aber noch offen.

Was die Bauherren errichten dürfen

Klar scheint dagegen zu sein, was die zukünftigen Bauherren auf den voll erschlossenen Grundstücken errichten dürfen: Bungalows oder anderthalbgeschossige Einfamilienhäuser mit Sattel- oder Walmdach. Die Erschließung soll die EP Projekt- und Verwaltungsgesellschaft Wohnen aus Dresden übernehmen. Sobald die Baugenehmigung vorliege, könnten die Arbeiten beginnen, teilt Mitarbeiter Uwe Pulver auf SZ-Anfrage mit. Die Erschließung wird etwa zwei Monate dauern, wenn das Wetter mitspielt.

Es ist also gut möglich, dass die Belmsdorfer noch einige Zeit auf ihre neuen Nachbarn warten müssen. Aber nicht nur im Ortsteil Belmsdorf könnten neue Eigenheime entstehen. Auch in anderen Teilen der Stadt gibt es noch Baugrundstücke, die der Stadt gehören und von ihr angeboten werden.

Eins befindet sich am Paul-Kegel-Weg. Hier zahlen Interessenten 48 Euro pro Quadratmeter. Ein weiteres Grundstück liegt neben dem Mehrfamilienhaus an der Kändlerstraße. Für jeden der 1 140 Quadratmeter wären dort 52 Euro fällig. Alle Infos dazu gibt es auf der Internetseite der Stadt Bischofswerda. Und auch Immosuch-Chef Roland Funke will in der Region weitermachen. „Jetzt suchen wir nach weiteren Grundstücken, die wir unseren Kunden anbieten können“, sagt er.

