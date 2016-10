Neuer Wohnladen in Bautzen Im Bautzener Testshop konnten Händler ihre Ideen ausprobieren. Jetzt zieht ein Dauermieter ein – mit Angeboten aus Skandinavien.

Karin Mross verkaufte im Testshop selbst angefertigte Stickereien, Patchworkdecken und Kleidung im Landhausstil. Jetzt zieht ein Dauermieter ein. © Uwe Soeder

Bautzens Citymanagerin Gunhild Mimuß kann einen kleinen Erfolg im Kampf gegen den beträchtlichen Leerstand in der Innenstadt verbuchen. Der von ihr an der Heringstraße installierte Testshop wird jetzt längerfristig vermietet. Ab dem 1. November öffnet hier ein Geschäft mit skandinavischem Wohndesign und Deko-Artikeln. „28 Der Wohnladen“ lautet der Name, erklärt die Inhaberin Beatrice Rausendorf.

Die 44-Jährige stammt aus dem kleinen Dorf Zescha bei Neschwitz und verkauft dort seit drei Jahren nebengewerblich Wohnartikel in einer ausgebauten Garage. Jetzt möchte sie voll und ganz in den Einzelhandel einsteigen und zieht dafür mit ihrem Geschäft von Zescha in die Spreestadt um. „Ich will probieren, ob das Sortiment in Bautzen ankommt“, sagt Beatrice Rausendorf. Zu ihrem skandinavischen Warenangebot gehören unter anderem Geschirr und Deko-Artikel von den dänischen Unternehmen Greengate und Ib Laursen. Der Wohnladen wird von Dienstag bis Freitag zwischen 10 und 18 Uhr geöffnet haben sowie am Sonnabend von 10 bis 14 Uhr. Montag ist Ruhetag.

Noch kein Ersatz für den Testshop

Um Händlern eine Ansiedlung in Bautzen schmackhaft zu machen, hatte Gunhild Mimuß im Juni den Testshop in der Heringstraße 11 ins Leben gerufen. Hier konnten Gewerbetreibende zu günstigen Konditionen in einem begrenzten Zeitraum probehalber ihr Sortiment anbieten. Das Konzept ist nicht neu. Es wurde zum Beispiel schon in Dresden und Görlitz umgesetzt. Vor allem für Leute mit neuen Geschäftsideen kann so ein Laden auf Probe zu einem Sprungbrett in die Selbstständigkeit werden. Im Sommer verkaufte die Textilhandwerkerin Karin Mross aus Neukirch in der Heringstraße selbst angefertigte Stickereien, Patchworkdecken und Kleidung im Landhausstil. Dadurch war Beatrice Rausendorf auf den Testshop aufmerksam geworden und möchte sich hier etablieren. „Ich bin über die Vermietung sehr glücklich“, sagt Gunhild Mimuß. Im Moment gibt es keinen Ersatz für den weggefallenen Testshop. Die Citymanagerin wolle aber an dem Thema dranbleiben.

