Neuer Wirt in der Schlangenkrone

Kamber Kamberi ist der neue Wirt in der Schlangenkrone. © Joachim Rehle

Für die Gaststätte Schlangenkrone in Schleife ist ein neuer Pächter gefunden. Am Dienstag hat Kamber Kamberi den Pachtvertrag bei der Gemeinde unterschrieben. Das ist in der Sitzung des Gemeinderats am Dienstagabend mitgeteilt worden. Die Einweihungsfeier in der neuen Gaststätte, in der künftig deutsche und italienische Speisen angeboten werden, ist für den 29. März geplant. Somit ist auch die Versorgung während des Ostereiermarktes am ersten Aprilwochenende gesichert. (SZ/bb)

