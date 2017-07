Neuer Wirt in der Blauen Kugel Bevor Romano Porsche und seine Frau die Cunewalder Gaststätte im September eröffnen, investieren sie kräftig; auch in einen besonderen Grill.

Seit Ende letzten Jahres ist die Gaststätte im Cunewalder Veranstaltungshaus Blaue Kugel geschlossen. Im September soll sie wieder öffnen. Dafür sorgt Romano Porsche zusammen mit seiner Frau. Er wird kochen, sie bedienen. © Steffen Unger

Woran kaum noch jemand glaubte, tritt jetzt doch ein: Die Blaue Kugel bekommt wieder einen Wirt. Reichlich vier Jahre lang wurde die Gaststätte im Cunewalder Veranstaltungshaus in Ermanglung eines Pächters von der Gemeinde betrieben und Anfang dieses Jahres dann ganz geschlossen. Nun hat sie wieder eine Zukunft. Dafür sorgt Romano Porsche. Gemeinsam mit seiner Frau Vanessa übernimmt der 32-Jährige das Restaurant ab August. Dann will das Paar erst mal die Räume umgestalten. Die Eröffnung ist für September geplant. Einen konkreten Termin gibt es dafür noch nicht. Simone Bergmann, die die Blaue Kugel leitet, sagt strahlend: „Es ist ein ganz großes Geschenk für uns, dass Porsches die Gaststätte übernehmen.“ Romano Porsche ist Koch. Seinen Beruf hat er im Restaurant im König-Albert-Bad in Löbau erlernt. Wie er erzählt, konnte er aufgrund guter Leistungen die Ausbildung ein halbes Jahr vorfristig beenden und bekam danach schon viel Führungsverantwortung übertragen. Später arbeitete der Koch in Freiberg; unter anderem in einem Vier-Sterne-Hotel und als Küchenleiter eines Brauhofes sowie der Großküche einer Fleischerei. Seit der Rückkehr in die Heimat vor fünfeinhalb Jahren ist er in der Erntekranzbaude in Oppach beschäftigt, lernte dort auch seine jetzige Frau Vanessa kennen, die aus Cunewalde stammt. Die Stelle als Küchenleiter hat er nun gekündigt, um Wirt in der Blauen Kugel zu werden. Er pachtet die Gaststätte von der Gemeinde.

Kurze Lieferwege

„Ich hatte schon immer den Wunsch, was Eigenes zu haben. Jetzt fühle ich mich bereit dazu“, sagt Romano Porsche. Die Gaststätte der Blauen Kugel habe er schon mehrmals im Blick gehabt, zumal er seit zwei Jahren nur 200 Meter entfernt davon im eigenen Haus wohnt. „Aber zusammen mit dem Catering für die beiden Säle im Haus erschien mir das Ganze zu groß“, begründet er sein anfängliches Zögern. Seit März dieses Jahres werden Besucher der Veranstaltungen im Haus vom Bautzener Hotel Best Western versorgt. Das bleibt auch so. „Wir konzentrieren uns aufs Restaurant, bieten aber auch Caterings außer Haus an“, sagt Porsche und betont: „Wir wollen uns von Anfang an einen guten Ruf erarbeiten.“ Er übernimmt die Küche, seine 25-jährige Frau den Service. Starten werden sie mit zwei weiteren fest angestellten Mitarbeitern. „Das kann sich aber nach oben entwickeln“, sagt der neue Wirt. Auch Pauschalkräfte werden eingesetzt.

Ganz großen Wert legt der künftige Unternehmer auf Regionalität. Er will mit einheimischen Händlern und Produzenten zusammenarbeiten, um lange Lieferwege zu vermeiden. Auf der Speisekarte werden unter anderem auch klassische Gerichte wie Roulade stehen – „aber etwas anders angerichtet“. Außerdem sind wechselnde Angebote und Tagesempfehlungen geplant. Eine umfangreiche Weinkarte ist in Vorbereitung. Als Besonderheit bekommt die Küche einen Lavasteingrill, auf dem vor allem verschiedene Rindersteaks zubereitet werden sollen. Das ist aber nicht die einzige Investition des jungen Wirtspaares. In den Gasträumen lassen sie den Fußboden, die Möbel und die Lampen auswechseln sowie die Wände umgestalten.

Kooperation statt Konkurrenz

Neues Geschirr haben Vanessa und Romano Porsche auch schon ausgesucht. Es ist nicht weiß, sondern bunt. „Wir wollen, dass sich die Gäste bei uns richtig wohlfühlen und auch mal etwas länger verweilen“, nennt der künftig Kugel-Wirt den Anspruch von sich und seiner Partnerin, mit der er einen knapp einjährigen Sohn hat. Zudem ist er Vater eines zehnjährigen Jungen, der aus einer früheren Beziehung stammt und oft bei ihm ist.

Romano Porsche ist es wichtig, eine gute Zusammenarbeit mit den anderen Gastronomen in Cunewalde und Umgebung aufzubauen, statt sie als Konkurrenz zu betrachten. Da viele von ihnen Montag und Dienstag Ruhetag haben, legt er seinen auf den Mittwoch. Donnerstags wird erst ab 17 Uhr geöffnet sein, die anderen Tage zum Mittagessen und zum Abendbrot, am Wochenende nachmittags durchgehend.

