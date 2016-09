Neuer Weltrekord im Maßkrugstemmen? Ein Bayer hat so viele Bierkrüge getragen wie laut Guinness noch niemand zuvor. Doch einer meldet Zweifel an.

Vor lauter Bierkrügen sieht man Matthias Völkl gar nicht. © dpa

Matthias Völkl hat am Montag 27 gefüllte Bierkrüge getragen und hofft auf einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde. „Er hat die Krüge ordentlich abgestellt. Das ist der offizielle Weltrekord“, sagte Notar Martin Schwab am Montag. Der 26 Jahre alte Völkl war im Münchner Hofbräuhaus mit 29 Krügen angetreten, zwei davon fielen aber beim Abstellen zu Boden.

Der bisherige Weltrekord für das Tragen der meisten Maßkrüge über 40 Meter liegt nach Angaben von Guinness World Records bei 25 Maßkrügen und wurde am 21. September 2014 von Oliver Strümpfel beim „ZDF Fernsehgarten“ in Mainz aufgestellt. 27 würden also für einen neuen Weltrekord reichen.

Kontrahent Strümpfel, der den neuen Rekordversuch beobachtete, geht aber davon aus, dass er ungültig sei, weil Völkl beim Abstellen Hilfe gehabt habe. „Der Versuch ist eigentlich ungültig“, sagte er. „Das hat mich echt genervt.“ Das letzte Wort hat nun Guinness in London. (dpa)

