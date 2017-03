Gut zu wissen Neuer Weg bis Pommlitz Ein Trampelpfad von der Ziegelstraße wird auf einem Kilometer Länge ausgebaut. Das kostet 160 000 Euro.

Über weite Strecken ist der Weg von der Ziegelstraße nach Pommlitz nur ein Trampelpfad. Jetzt soll er aus einem Kilometer Länge ausgebaut werden. © André Braun

Bisher ist er über weite Strecken nicht mehr als ein Trampelpfad: Der Fuß- und Radweg zwischen Ziegelstraße und Pommlitz wird bis zum Sommer ausgebaut. Statt lehmiger Pampe, in die sich der Weg bei längerem Regen verwandelt, werden Fußgänger und Radfahrer auf einer zwei Meter breiten Asphaltdecke unterwegs sein. Der Hauptausschuss der Stadt hat den Auftrag jetzt vergeben. Die Firma Hoff Straßen- und Tiefbau aus Ostrau wird den Auftrag für rund 170 000 Euro übernehmen. Er hatte das günstigste Angebot von zwölf beteiligten Firmen abgegeben.

Die Stadt bekommt die Kosten aus dem Fonds für die Hochwasserschadensbeseitigung erstattet. Mehr als drei Jahre nach dem Juni-Hochwasser beginnt die Stadt mit der Reparatur der letzten Schäden. Der Weg gehört dazu. Bisher hat er eine sandgeschlämmte Wegedecke. Davon ist aber nicht mehr viel übrig. Sie wurde 2013 vom Wasser von den Feldern ausgespült und mit Schlamm überdeckt.

Am 1. April sollen die Arbeiten am neuen Weg beginnen. Der Ausbau erfolgt in zwei Abschnitten bis Ende Juni, so Baudezernent Thomas Hanns. Einer beginnt an der Ziegelstraße oberhalb des neuen Rückhaltebeckens und geht bis zur Gartenanlage Döbeln Nord. Ein Teil des Weges wird ab der Ziegelstraße auf drei Meter Breite als Wirtschaftsweg ausgebaut. In Richtung Pommlitz hat der Weg zwei Meter Breite. Unterbau und Entwässerung werden neu angelegt. Die Schwarzdecke ist dann auch hochwassersicher, sagte Hanns.

Der zweite Abschnitt des neuen Weges geht von der Kleingartenanlage Döbeln Nord durch die Anlage Wiesengrund nach Pommlitz. Auch in diesem Abschnitt wird Asphalt eingebaut. Zusammen bringen es die Abschnitte auf eine Länge von einem Kilometer.

Die Mittel für die Schadensbeseitigung haben einen Nebeneffekt. Praktisch ohne eigene Kosten kann die Stadt die Bedingungen für den Radverkehr verbessern. Allein entlang der Mulde wurden nach dem Hochwasser sechs Kilometer beschädigter Radweg asphaltiert – die Stadt hätte dafür unter normalen Umständen nicht die Mittel aufbringen können. Eine Radverkehrskonzeption für Döbeln existiert seit fünf Jahren. Einige Verbesserungen sind seitdem vorgenommen worden, allerdings ist die Liste noch lang. Und das liegt nicht nur an den Einsparungen, die die Stadt vornehmen musste. „Durch das Hochwasser gibt es viel Verwaltungsarbeit“, sagte Stadtsprecher Thomas Mettcher.

Ganz entspricht der neue Weg nach Pommlitz allerdings nicht den Gewohnheiten der Benutzer. Die legen nämlich jedes Jahr neu als Abkürzung einen Trampelpfad quer übers Feld in Richtung Amselgrund an. Im Radverkehrskonzept war erwogen worden, diesen Trampelpfad auszubauen. Der Verwaltung war es aber nicht gelungen, die benötigten Flächen zu erwerben.

