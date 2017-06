Neuer Weg auf dem Sonnenstein Die Fußwege um das Hochhaus Pfaffenstein wurden befestigt. Und ein einstiger Trampelpfad ist jetzt gut begehbar.

Die Städtische Wohnungsgesellschaft Pirna (WGP) hat in den vergangenen Wochen rund um ihr „Haus Pfaffenstein“ auf der Remscheider Straße 2a neue Fußwege bauen lassen. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde unter anderem ein Weg befestigt, der bisher als Trampelpfad vorhanden war. So gibt es nun eine weitere fußläufige Verbindung zwischen der Remscheider Straße und der Reutlinger Straße.

Der Weg beginnt an der Remscheider Straße, führt vorbei am „Haus Pfaffenstein“ – über die vor einigen Jahren von der WGP angelegte Grünanlage – und weiter bis zum Fußweg, der sich hinter dem Haus Reutlinger Straße 25 befindet. Das Geld für den Fußwegbau kommt laut WGP aus dem Förderprogramm „Soziale Stadt“. In den kommenden Wochen soll am Weg noch eine Beleuchtungsanlage installiert werden, das Gelände ringsum wird bepflanzt. (SZ)

