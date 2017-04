Neuer Waggon für den Kulturbahnhof Inhaber Frank Weser hat ihn in Cottbus von der Bahn gekauft. Von Ruhland kommt er auf der Straße in die Pulsnitzstadt.

Von einer Speziallok wurde der leere Reisewagen nach Ruhland gebracht. © privat

Ein 26 Meter langer ehemaliger Reisewagen soll ab nächster Woche auf dem Parkplatz neben den Bahnhof Ortrand aufgestellt werden. Inhaber Frank Weser hat den leeren Waggon von der Bahn in Cottbus gekauft und mit einem Spezialunternehmen vorerst nach Ruhland ziehen lassen. Dort soll er auf einen Transporter geladen und auf der Straße nach Ortrand gebracht werden – voraussichtlich Mitte nächster Woche.

In Ortrand könnte der Schienenwagen wegen der Oberleitung nicht von den Gleisen gehoben werden. Die Polizei wird den ungewöhnlichen Transport nächste Woche begleiten. Wie Frank Weser den Waggon nutzen will, weiß er noch nicht genau: vielleicht als eine originelle Pension. In Cottbus stand der 26 Meter lange Wagen im Eisenbahn-Ausbesserungswerk.

