Neuer Vorstoß zum Wolfsabschuss Landrat Harig drängt nach dem Vorfall vom Sonntag auf Konsequenzen. Das Umweltministerium will rasch reagieren.

Wie weiter mit den Wölfen – hier ein Exemplar in einem Wildgehege – ? Immer wieder kommt es zu Konflikten zwischen den Anforderungen des Artenschutzes und den Interessen der Nutztierhalter. © dpa

Der Haufen toter Schafe liegt abholbereit am Straßenrand – notdürftig mit Plastiksäcken bedeckt, wohl um den grausigen Anblick vor den Augen der Vorbeifahrenden wenigstens ein bisschen zu verbergen. Die Wölfe des Rosenthaler Rudels haben in der Nacht zum Sonntag mal wieder gewaltig zugeschlagen. Diesmal auf einer Weide im Ortsteil Laske. 15 Tiere auf einmal hat Schäfer Sven Schlafke binnen weniger Stunden verloren, mehrere werden noch vermisst. Und nicht nur er stellt jetzt die Frage, wie lange das noch so weitergehen soll.

Was ist in der Nacht zum Sonntag in Laske genau passiert?

Diese Frage können die Mitarbeiter des Kontaktbüros „Wölfe in Sachsen“ bisher nicht beantworten. Man warte noch auf die Erkenntnisse der Rissgutachter des Landratsamtes. Die hatten sich am Montag vor Ort ein Bild gemacht und können einen Wolfsangriff bestätigen. Sie bestätigen ebenso, dass die Schafherde mit Elektrozaun und Flatterband geschützt war.

Warum haben die Wölfe diesmal wie im Blutrausch so viele Tiere getötet?

Das Phänomen von Mehrfachtötungen ist von Wölfen bekannt, erklärt Vanessa Ludwig vom Kontaktbüro. Es tritt fast ausschließlich bei Übergriffen auf Nutztiere auf, die meist in hoher Dichte auf begrenztem Raum stehen und deren Fluchtverhalten deutlich abgeschwächt ist. Das Überangebot von Nahrung veranlasst die Wölfe, mehr Tiere zu töten, als verzehrt werden können. Die Wölfe würden gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt zum angelegten „Vorrat“ zurückkehren.

Das Rosenthaler Rudel zurück 1 von 3 weiter 2013 hat sich ein Wolfspaar im Gebiet um Ralbitz-Rosenthal etabliert. Im darauffolgenden Frühjahr wurden die ersten Welpen geboren. Gegenwärtig lebt das Elternpaar mit dem Wurf vom vorigen Jahr und mindestens einem Welpen aus diesem Jahr. 58 Übergriffe auf Nutztiere hat es seitdem in diesem Revierbereich gegeben. Dabei wurden 182 Schafe und eine Ziege getötet – der jüngste Übergriff ist noch nicht mitgezählt.

Ist es natürlich für einen Wolf, dass er sich so verhält?

Dass Wölfe Nutztiere töten, ist an sich kein auffälliges Verhalten, erklärt Vanessa Ludwig. Es ist normal, dass sie alle sich ihnen bietenden Gelegenheiten nutzen, um an Nahrung zu gelangen. Über die Umstände und Hintergründe zum Fall Laske lägen noch keine konkreten Informationen vor.

Was macht das Rosenthaler Rudel derart zum „Problemrudel“?

Die Wölfe des Rosenthaler Rudels haben gelernt, dass Nutztiere viel leichter zu erbeuten sind als wildlebende Huftiere, so die Kontaktbüro-Leiterin. Diese Erfahrungen hätten sie zuerst mit ungeschützten beziehungsweise nicht ausreichend geschützten Schafen gemacht. Mit der Zeit hätten sie auch gelernt, die für den Herdenschutz festgelegte Mindestsicherung zu überwinden. Seit 2015 werden daher die Tierhalter im Rosenthaler Territorium dazu angehalten, zusätzlich zum Elektrozaun ein Flatterband einzusetzen, das 20 bis 30 Zentimeter über dem Zaun gespannt wird. Diese Kombination habe sich laut Kontaktbüro in der Vergangenheit vielerorts, auch im Rosenthaler Territorium, als effektive Maßnahme gegen das Überspringen bewährt. Am 5. September in Schönau bei Cunnewitz konnten Wölfe erstmals trotz dieses Schutzes ein Schaf reißen. Bei der Begutachtung des Schadens konnte aber nicht festgestellt werden, dass ein Wolf den stromführenden Litzenzaun samt Flatterband übersprungen hat. Der Zaun war teilweise nach außen niedergedrückt und Schafe aus der Koppel ausgebrochen. Auch das tote Schaf befand sich außerhalb des Zaunes.

Bekommt die Forderung nach einer Entnahme jetzt neues Gewicht?

Auf jeden Fall. Landrat Michael Harig (CDU) hat angekündigt, dass die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises jetzt prüfen wird, inwieweit die bereits Anfang September getroffene Entnahmeentscheidung ergänzt und das Land Sachsen erneut um Einvernehmen gebeten wird. Zudem will sich der Landrat weiterhin politisch dafür einsetzen, den Schutzstatus des Wolfes generell einzuschränken und ihn für bejagbar zu erklären. „Die Wolfspopulation hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich vermehrt, und es hat sich bereits ein Ungleichgewicht zwischen Artenschutz und den Interessen im ländlichen Raum, insbesondere der Nutztierhalter, gebildet“, so Harig. Die Aufwände, den Tierbestand zu schützen, seien mittlerweile unverhältnismäßig groß geworden.

Was sagt Sachsens Umweltminister nach dem Vorfall?

Falls der Landkreis den Antrag auf Entnahme der Rosenthaler Wölfe neu untermauert, will das Umweltministerium kurzfristig reagieren, kündigt Sprecher Frank Meyer an. Ob das Ministerium diesmal zustimmt, hänge davon ab, inwieweit die Herde nach vorschriftsmäßigen Richtlinien geschützt war. Der Sprecher ließ aber anklingen, dass Herdenschutz auch nicht ins Unermessliche getrieben werden könne. Unabhängig von dem konkreten Fall will sich Sachsens Umweltminister gemeinsam mit Amtskollegen aus anderen Bundesländern auf der nächsten Bundesumweltministerkonferenz Ende November dafür stark machen, den strengen Schutzstatus der Wölfe zu überprüfen. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks hatte dazu noch im Frühjahr erklärt, dass es keinen Anlass gebe, den strengen Artenschutzstatus des Wolfes in Deutschland und Europa infrage stellen zu können.

zur Startseite