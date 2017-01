Neuer Vorschlag für Tunnel-Umfahrung Was ist los am Großraschützer Tunnel? Um das Großenhainer Nadelöhr wird hart gerungen.

„Es wird keinerlei Verzögerungen geben“ – Bahn-Projektleiter Klaus Riedel. © Klaus-Dieter Brühl

Säurigs sehen sich in der Öffentlichkeit als Verhinderer an den Pranger gestellt. Weil seit Wochen mit den Bergkeller-Inhabern verhandelt werde – und noch kein Ergebnis zur Tunnelumfahrung feststehe – so die Bahn kürzlich. Sven Säurig sagt dazu: „Mit uns hat die Bahn noch gar nicht gesprochen. Wir haben die Details mit der ausführenden Baufirma seit Wochen besprochen.“ Dass das so ist, bestätigte am Mittwoch auch Ansprechpartner Klaus Riedel nach Rücksprache im eigenen Haus der SZ. „Ja, das stimmt, Grundstücksverhandlungen hat es noch keine gegeben. Aber es ist ja egal, ob Säurigs mit der Bahn reden oder mit der von uns beauftragten Firma.“ Doch das ist schon ein entscheidender Unterschied.

Denn die Bahn hatte die Umfahrung zwar baulich vorbereitet, aber noch nicht eigentumsrechtlich untersetzt. Grund für dieses ungewöhnliche Vorgehen ist, das bis heute nicht klar ist, welche Flächen die Bahn von den Bergkeller-Inhabern bräuchte. Bauliche Absprachen zu einzelnen Varianten gibt es aber durchaus. Doch auch die stehen seit letzter Woche wieder zur Disposition. „Wir haben von der Stadtverwaltung einen neuen Vorschlag bekommen“, so Klaus Riedel. Zunächst nur als Zeichnung auf Papier liege der Bahn nun eine Variante vor, die Kurve über die Wiesen doch größer zu ziehen – was zur Folge hätte, dass man weniger andere Flächen in Anspruch nehmen müsste. „Wenn unsere Planer das berechnet haben, werden die Grundstücksverhandlungen beginnen“, so Klaus Riedel gestern. Was heißt das nun für die Autofahrer, die auf eine der wichtigsten Verbindungen nach Nünchritz und Riesa angewiesen sind?

Riedel beruhigt. „Es wird keinerlei Verzögerungen geben.“ Wie angekündigt, soll in maximal drei Wochen der Tunnel abgebaut sein – und dann rollt der Verkehr zunächst wieder wie zuvor über die alte Straße, nur, dass das Bauwerk abgetragen ist. „Die Autofahrer stört es also gar nicht, wann wir uns mit den Bergkeller-Inhabern einigen“, so Riedel weiter. Auch Medien werden noch umverlegt, und die Stadt bekommt einen neuen Abwassersammler bei der Gelegenheit. Wann nun die Umfahrung kommt, ist somit völlig offen. Doch da der Durchgangsverkehr nun bis dahin weiter die Großraschützer entlangrollen soll, würde das weder Anlieger noch Durchfahrende tangieren. Damit dürfte sich dann zumindest diese Aufregung wieder legen und die Telefone im Bergkeller stillstehen. Zumindest von Anrufern, die wissen wollen, wann man sich denn einigen wolle mit der Deutschen Bahn.

