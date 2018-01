Neuer Vorschlag: B 178 bis Berlin? Die Interessengruppe für die Straße hat sich an Abgeordnete gewandt – mit Vorschlägen für die vor dem Strukturwandel stehende Lausitz.

Michael Hiltscher von der Interessengruppe B178n © Thomas Eichler

Die Bildung der neuen Bundesregierung hat die Interessengruppe für die B 178n zum Anlass genommen und sich mit Forderungen und Vorschlägen erneut an 24 SPD- und CDU-Land- und Bundestagsabgeordnete in Ostsachsen und Südbrandenburg gewandt. Sie erneuert in dem von namhaften IG-Mitgliedern wie den Firmen fit, KVG und der Kathleen Schokoladenfabrik unterzeichneten Schreiben die Bitte um den Einsatz für eine zügige Fertigstellung der Süd-Schnellstraße. „Wir erwarten bei der weiteren Bearbeitung der Planungsabläufe den Baubeginn des Bauabschnitts 3.3 (Oderwitz-Oberseifersdorf) spätestens bis Mitte 2019 und danach eine zeitnahe und zukunftsorientierte Lösung für den Bauabschnitt 1.1 (Nostitz-A4)“, heißt es. „Wir müssen darauf verweisen, dass unsere Bevölkerung kein Verständnis mehr für Verzögerungen und Veränderungen hat.“

Der Interessengruppe geht es in dem Schreiben um die Zukunft der gesamten Lausitz, deren Kohlerevier vor großen Veränderungen steht. „Mit der stärker werdenden Diskussion über den Strukturwandel möchten wir die Forderung nach einer besonderen und notwendigen Infrastrukturentwicklung auf allen Gebieten unterstützen“, schreibt die IG. Ihr Vorschlag: Die B 178n soll bis zur A 4 bei Cottbus, eventuell sogar bis zur A 12 bei Berlin verlängert werden. „Wenn wir über den Ausstieg aus der Braunkohle, einem wesentlichen Standbein unserer wirtschaftlichen Entwicklung, sprechen, muss es im Gegenzug auch möglich sein, über Tabus bei der Straßenplanung und dem Straßenbau zu sprechen“, schreibt die IG. Zudem unterstütze sie die Forderungen nach dem Ausbau und der Elektrifizierung der Eisenbahnverbindungen, des schnellen Internets und der Bekämpfung von weißen Flecken im Handynetz. Um all diese Ziele zu erreichen, „fordern wir Sie auf, ein mit Objekten untersetztes Investitionsprogramm zu entwickeln, was zum Schluss Gesetzescharakter erhält“. Zudem sollen die Abgeordneten dafür sorgen, dass dieses Maßnahmepaket durch ein Investitionsbeschleunigungsgesetz schnell umgesetzt wird.

