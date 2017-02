Neuer Vertrag für den Rettungsdienst Der Auftrag zum Rettungsdienst in der Region Dipps war europaweit ausgeschrieben. Das ergab eine bewährte Lösung.

Das DRK ist im Raum Dippoldiswalde zuständig. © dpa

Für Rettungsdienst im Bereich Dippoldiswalde mit den Wachen in Dippoldiswalde, Altenberg, Frauenstein und Glashütte sowie den beiden Bergwachtstationen in Altenberg und Hermsdorf/E. ist bis 2024 der Kreisverband Dippoldiswalde des Deutschen Roten Kreuzes zuständig. Einen entsprechenden Vertrag haben am Mittwoch vergangener Woche die DRK-Vorstände Axel Werthmann und Michael Müller mit der Dezernentin im Landratsamt Kati Hille unterschrieben.

„Für den Landkreis bedeutet dies Kosten- aber vor allem Leistungssicherheit, für die Leistungserbringer Wirtschaftlichkeit und Sicherheit für die Mitarbeiter, quasi eine Win-win-Situation für alle“, sagt DRK-Vorstand Axel Werthmann dazu. Der DRK-Kreisverband ist bisher schon für den Rettungsdienst in der Region Dippoldiswalde verantwortlich und hat nach einer europaweiten Ausschreibung erneut den Zuschlag bekommen. Die Entscheidung darüber hat der Kreistag im Dezember getroffen. Dabei haben verschiedene Kriterien eine Rolle gespielt. Der Preis hat nur zur Hälfte die Entscheidung beeinflusst. Andere Kriterien, wie das Engagement der Anbieter im Katastrophenschutz, sind mit eingeflossen. In Freital, Pirna und Sebnitz haben ebenfalls DRK-Verbände den Zuschlag bekommen, in Heidenau-Dohna die Johanniter, in Neustadt der Arbeiter-Samariterbund.

