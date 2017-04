Neuer Vermieter nach Wilbers-Insolvenz Fast 500 Familien überweisen ihre Miete jetzt an die Property Value Invest GmbH aus Köln. Die ersten Fragen sind aufgetaucht.

Alfred Kansok hat kürzlich Post von seiner Hausverwaltung bekommen. Die Betriebskostenabrechnung war es nicht. Vielmehr teilte ihm die bisherige Hausverwaltung mit, dass es einen neuen Eigentümer für das Gebäude an der Johannes-R.-Becher-Straße in Leisnig gibt, in dem er seit Jahren wohnt. Die Miete müssen er und seine Frau jetzt an die Property Value Invest GmbH in Köln überweisen. Auch die Verwalter wechseln. Ein Ansprechpartner wird in dem Schreiben zwar genannt. Trotzdem bleiben einige Fragen offen.

Kansok wohnt in einem der ehemaligen Wilbers-Häuser, wie es sie in Leisnig auch an der Jahnstraße, am Guckenweg, der Hauschild- und eben an der Johannes-R.-Becher-Straße gibt. Auch in Hartha an der Geschwister-Scholl-Straße, in Meinitz sowie in Lommatzsch, Neukieritzsch, Riesa, Kitzscher, Trebsen und Wurzen hatte die Unternehmensgruppe nach der Wende kräftig investiert und neue Mehrfamilienhäuser gebaut. Zum Zeitpunkt der Insolvenz-Anmeldung besaß die Wilbers GmbH deutschlandweit 700 Wohnungen, davon 162 in Leisnig und Meinitz sowie in Hartha. Aber auch mehrere Hotels in Aurich, bei Schwerin, auf Langeoog und Norderney gehörten der Firmengruppe.

Fast 500 der Wohnungen haben mit dem Kölner Unternehmen nach mehr als sechs Jahren unter Regie eines Insolvenzverwalters einen neuen Eigentümer gefunden. Noch sind einige der Mieter verunsichert, wie es mit dem weitergeht. „Wir wissen nicht, wer unser Ansprechpartner ist, wenn die Heizung ausfällt“, so Alfred Kansok, der diesbezüglich auch von Nachbarn immer wieder angesprochen wird. Außerdem sorge er sich um den Fernsehempfang. Dazu sei erst im vergangenen Jahr mit der benachbarten Wohnungsgenossenschaft eine für Kansok gute wie günstige Lösung gefunden worden.

In diesem Punkt gibt es wohl noch keine konkreten Aussagen. Dazu gebe es noch Abstimmungen, teilt Ronny Sager mit. Er ist Leiter Vermögensverwaltung bei der Velero Partners. Die Velero Wohnen GmbH in Berlin ist vom neuen Eigentümer als Hausverwalter eingesetzt. Inzwischen gibt es auch schon Kontakte zu Leipziger Vertretern von Velero. Nach DA-Informationen werden in den Häusern in der nächsten Wochen Info-Zettel ausgehangen, auf denen Ansprechpartner für Grünpflege oder bei Versorgungsausfällen zu finden sind. Dabei solle es überwiegend bei den schon bekannten Dienstleistern bleiben.

Ob und was an den Häusern unter dem neuen Eigentümer getan werden soll, steht gegenwärtig noch nicht fest. „Die Übernahme sämtlicher Objekte ist noch nicht abgeschlossen“, so Ronny Sager. Gleichwohl stellt er schon in Aussicht, dass alles für die Mieter mit wenigen Einschränkungen verbunden sein soll. (mit pz/ak)

zur Startseite