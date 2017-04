Neuer Verein unterstützt Ortswehr Zu den Gründungsmitgliedern gehören nicht nur Feuerwehrleute. Erste Vorhaben sind schon geplant.

Marc Bohnstedt hat für das erste Strohpuppenfest nicht nur einen Minion gebaut, sondern als Chef der Großweitzschener Ortswehr bei der Organisation geholfen. Nun wurde er zum Vorsitzenden des neugegründeten Vereins gewählt. © Archiv/Dietmar Thomas

Für die Bewohner von Westewitz und Großweitzschen haben sie schon viele Veranstaltungen organisiert – die Feuerwehrleute der Ortswehr von Großweitzschen. Unterstützung gab es vom Sportverein Medizin Hochweitzschen und dem Carnevalclub der Muldenschiffer. Seit Ende März hat die Ortswehr auch einen Förderer, den Feuerwehrverein Westewitz/Großweitzschen.

Zu den 15 Gründungsmitgliedern gehören nicht nur Feuerwehrleute, sondern auch Bürger. Das ist etwa die Hälfte der Mitglieder. „Sie wollen unsere Arbeit als Feuerwehr unterstützen, können aber aus verschiedenen Gründen nicht selbst Feuerwehrmann werden. Durch den Verein erhalten sie dazu die Möglichkeit“, sagte Marc Bohnstedt, Vorsitzender des Feuerwehrvereins und Ortswehrleiter von Großweitzschen. Außerdem bestehe die Möglichkeit, förderndes Mitglied zu werden.

Ziel ist es, das Dorfleben mitzugestalten und mit den Einnahmen die Feuerwehr zu unterstützen. „Das wurde schon bisher so gehandhabt. Doch es gibt da so einige Grauzonen. Als Verein lässt sich vieles einfacher regeln. So können wir auch um Spenden werben und entsprechende Quittungen ausstellen“, so Marc Bohnstedt.

Zur Gründungssitzung im Landgut Westewitz wurden die Satzung, die Beitragsordnung und der Namen des Vereins besprochen. Des Weiteren erfolgten die Wahl des Vorstandes und die Vergabe von Vereinsaufgaben an weitere Personen. Der Vorsitzende wird von seinem Stellvertreter, dem Westewitzer Frank Schubert, unterstützt. Die Funktion des Kassenwartes hat Kerstin Lentz übernommen. Als Beisitzer wurden David Rickmann und Lothar Fischer gewählt.

Bisher haben die Kameraden und die Vereine von Westewitz und Großweitzschen unter anderem das Glühweinfest, das Strohpuppenfest, das Rodeln oder die Halloween-Paty organisiert. Es können neue Angebote hinzukommen. Schon jetzt steht fest, dass der Verein beim Tag des offenen Hofes im Landgut Westewitz am 27. Mai mit dabei ist. „Wenn alles passt, können wir uns auch vorstellen, ein Angebot zum Männertag zu unterbreiten“, so Marc Bohnstedt.

zur Startseite