Neuer Turm für alte Glocke Am Sonnabend wird der neue Glockenturm auf dem Löbauer Friedhof eingeweiht. Das Geläut darin ist bekannt.

Am Sonnabend weiht Pfarrer Daniel Mögel den neuen Glockenturm auf dem Evangelischen Friedhof ein. 19 Uhr beginnt die Johannisandacht, Kantorei- und Posaunenchor werden spielen. Zu Gast ist auch Günter Rudolf, ehemaliger Superintendent der evangelisch-lutherischen Landeskirche. Er wird über die Geschichte der Glocke, die künftig in dem Turm schlägt, sprechen.

Die Historie der Glocke ist noch gar nicht so lang, dafür aber ereignisreich. Sie kommt ursprünglich aus Freiberg, dort wurde sie 2012 zum Stadtjubiläum gegossen. Danach brachten die Freiberger ihre Glocke mit nach Löbau zur Landesgartenschau. Und hier blieb sie. Sie stand in den vergangenen Jahren auf einem Podest bei der Weidenkirche auf dem Messegelände. Nun bekommt sie eine neue Aufgabe und wird regelmäßig zu hören sein. Zum Friedhof gebracht wurde die Glocke vor ein paar Wochen mit einer spektakulären Fahrt durch die Stadt. Auch sie wird Sonnabendabend in Betrieb genommen. (SZ)

