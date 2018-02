Neuer Trend: Spielen in der Industriehalle

Julian will hoch hinaus. Der Achtjährige und seine Mama Stephanie Schröder haben viel Spaß beim Trampolinspringen im SuperFly. Dafür wird eine Halle genutzt, in der früher Motoren gebaut wurden. © Christian Juppe

Trampolin, Minigolf, XXL-Spielplatz – wenn es regnet und kalt ist, kann hier trotzdem getobt und gepowert werden. Kinder und Erwachsene zieht es gleichermaßen in sogenannte Indoor-Freizeitanlagen. Und davon gibt es immer mehr in der Stadt. Investoren nutzen dafür leer stehende Hallen. Hallen, in denen einst Industrieanlagen standen.



Noch spürt die Stadtverwaltung zwar kaum eine erhöhte Nachfrage nach leeren Hallen. Auch, weil das Potenzial begrenzt ist. Trotzdem kennen die Mitarbeiter der Wirtschaftsförderung Anfragen von Investoren, die das Angebot an Indoor-Freizeitflächen ergänzen wollen.



Auch Christoph Eske von den Adventure Rooms hat lange nach einem geeigneten Standort gesucht, bevor er schließlich am Flughafen fündig wurde. Überzeugt habe ihn vor allem die Größe des Westschiffs. Die Nachfrage am bestehenden Standort am Alberplatz ist zu groß geworden. Auch im Playport ist eine Erweiterung geplant. Zu den bereits vorhandenen 2 000 Quadratmetern soll eine Fläche in der gleichen Größe hinzukommen. Die Wochenenden sind für Geburtstagspartys meist über Monate hinweg ausgebucht.

Hier kann gespielt werden zurück 1 von 8 weiter Klettern an der Zwickauer Die alte Lagerhalle an der Zwickauer Straße hat schon viele Nutzer gehabt. Früher hatte hier die Firma Tobaccoland ein Lager. Die Feuerwehr nutzte den Standort kurz als Leitzentrale. 2012 hat die Kletterarena eröffnet. Hier wird innen und außen gebouldert und geklettert. Es gibt drei Beachvolleyballfelder. Wo? Zwickauer Straße 42

Größe der Halle: 650 Quadratmeter

Zielgruppe: Kletterfans ab drei Jahren

Parkplätze: knapp 60 vor der Halle

Öffnungszeiten: Mo 15–23 Uhr, Di–Fr 10–23 Uhr, Sa–So 9–23 Uhr

Preise: Tageskarte für Erwachsene 8,90 Euro, Kinder 4,90 Euro

www.kletterarena-dresden.de Fußball in der Motor-Halle In der Soccer-Arena kann auf je zwei Klein-, Mittel- und Großfeldern Fußball gespielt werden. In der Multifunktionshalle ist auch Handball, Volleyball, Tischtennis oder Frisbee möglich. Bis kurz nach der Wende wurden hier Motoren für Waschmaschinen und den Multiboy gefertigt. 2003 öffnete die Soccer-Arena. Hier kickt auch Ede Geyer. Wo? Siemensstraße 9

Größe der Halle: 5600 Quadratmeter

Zielgruppe: 3- bis 70-jährige Sportler

Parkplätze: 100

Öffnungszeiten: täglich 9-24 Uhr

Preise:Miete für ein Feld ab 25 Euro pro Stunde

www.sachsenwerkarena.de XXL-Spielplatz im Osten Der Indoor-Spielplatz KidsPlanet wurde 2004 eröffnet. Dafür wird ein Teil der alten Sachsenwerk-Produktionsstätte genutzt. Kinder können hier unter anderem auf verschiedenen Hüpfburgen toben und das Klettergerüst mit Rutschen und Bällebad erobern. Ab sieben Jahren können Kinder ohne Eltern spielen. Wo? Siemensstraße 9

Größe der Halle: 1900 Quadratmeter

Zielgruppe: Kinder bis 18 Jahre

Parkplätze: 100

Öffnungszeiten: Mo–Fr 14–19 Uhr, Mi sowie Wochenende/Feiertage 10–19 Uhr

Preise: Normalpreis für 1-3-Jährige 4,90 Euro, für 4–18-Jährige 7,90 Euro

www.kidsplanet-dresden.de Laser im Archiv Im ehemaligen Drewag-Archiv auf der Rosenstraße fliegen Farbkugeln. Wer es schmerzfrei mag, spielt Lasertag. Dabei „erschießt“ man seine Gegenspieler per Infrarotsignal. Ist ein Spieler getroffen, erlischt eine Lampe an seiner Weste. Seit 2015 gibt es das Angebot. Wo? Rosenstraße 92a

Größe der Halle: 2200 Quadratmeter

Zielgruppe: Schützen ab 12 Jahren

Parkplätze: 5

Öffnungszeiten: täglich 10–22 Uhr, nur nach Reservierung

Preise: Lasertag ab 15 Euro pro Stunde und Person, Paintball ab 35 Euro pro Stunde und Person

www.paintball-dresden.com Golfen durch Neon-Welten Seit November 2017 gibt es in einer ehemaligen Tinten-Fabrik Dresdens erste Minigolf-Halle. Dort wird unter Schwarzlicht eingelocht. Mit einer Brille tauchen die Spieler auch in dreidimensionale Graffiti-Welten ein. 2019 soll eine weitere Attraktion im Keller eröffnet werden. Mehr wird nicht verraten. Wo? Emilienstraße 20

Größe der Halle: 320 Quadratmeter

Zielgruppe: Minigiolfer ab 6 Jahren

Parkplätze: nur in den Nebenstraßen

Öffnungszeiten: Di–Do 14–21 Uhr, Fr 14–23 Uhr, Sa 10–23 Uhr, So 10–21 Uhr, nach Reservierung

Preise: zwischen 8 und 10 Euro

www.blackluxx.de Ausbrechen aus Flugzeugwerk Eine weitere Freizeitattraktion ist noch nicht eröffnet. Voraussichtlich im Frühjahr dieses Jahres sollen im Westschiff des Flughafens Rätsel gelöst werden. Bei Escape Rooms befreit man sich durch Kombinieren aus Räumen. Am Flughafen soll es sechs geben. In jedem tauchen die Spieler in ein anderes Land ein. Wo? Flughafenstraße

Größe der Halle: 1000 Quadratmeter

Zielgruppe: Kombinierer jeden Alters

Parkplätze: noch unklar

Öffnungszeiten: täglich 9–21.15 Uhr, nur nach Reservierung

Preise: vor Eröffnung 25 Euro pro Person; später ab 20 Euro pro Person

www.adventurerooms.de Höhenluft auf dem Trampolin Die vorerst letzte Indoor-Attraktion im Sachsenwerk-Areal hat 2017 eröffnet. Für den Trampolinpark SuperFly wurde ein Teil der alten Motor-Halle ausgebaut. Die ist komplett vermietet. Auf verschiedenen Trampolinen und Sportparcours können sich Sportler austoben. Das Konzept gibt es auch in anderen Städten. Wo? Siemensstraße 9

Größe der Halle: 2000 Quadratmeter

Zielgruppe: Kinder ab 6 Jahren, Erwachsene

Parkplätze: 100

Öffnungszeiten: Di 14–21 Uhr, Mi–Do, So/Feiertage 10–21 Uhr, Fr–Sa 10–23 Uhr

Preise: ab 12,50 Euro pro Stunde

www.dresden.superfly.de Abheben am Flughafen Dresdens zweiter Indoor-Spielplatz befindet sich im Flughafen-Terminal 2. Auf 2000 Quadratmetern kann unter anderem gerutscht, geklettert, Fußball gespielt oder Trampolin gesprungen werden. Eine Erweiterung um weitere 2000Quadratmeter in der benachbarten Halle ist geplant. Wo? Flughafenstraße

Größe der Halle: 2000 Quadratmeter

Zielgruppe: von 0 - 99 Jahren

Parkplätze: mehrere große Parkplätze am Flughafen gegen Gebühr

Öffnungszeiten: täglich 10-19 Uhr

Preise: Kinder bis 3 Jahre 4,90, ab 3 Jahren 7,90, Erwachsene 3,90 Euro

www.playport-dresden.de

