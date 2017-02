Neuer Treffpunkt Zehn Jugendliche richten ein Café in der Böhmischen Straße ein. Eröffnet werden soll es im Juni.

Rocco Zoschke, Maik Tripke und Louis Rost machen die ersten Handarbeiten im neuen Jugendcafé der Stadt. © Erik-Holm Langhof

Die Spachtel haben sie bereits geschwungen, alte Farbe von der Wand gekratzt und dann gemalert. In den nächsten Monaten sollen die ersten Möbel und andere Einrichtungsgegenstände folgen. Sie werden in den beiden großen Räumen in der Böhmischen Straße 8 in Zittau, einem neuen Jugendcafé verteilt.

Die ersten Pläne für einen neuen Treffpunkt von jungen Erwachsenen haben zehn Jugendliche aus Zittau und dem Umland bereits in den vergangenen Monaten geschmiedet. Zu ihnen gehört Louis Rost vom Zittauer Christian-Weise-Gymnasium, der bereits seit der Anfangsidee mit dabei ist. „Bereits im Rahmen einer Veranstaltung des Landkreises Görlitz zum Thema Jugendbeteiligung Ende 2015 kamen zwei unserer Mitstreiter auf die Idee eines Cafés“, erzählt der 15-jährige Gymnasiast und berichtet von zahlreichen positiven Rückmeldungen. Anschließend wurde die Idee ausgebaut und im Zittauer Rathaus vorgestellt. In der sogenannten Steuer- und Entwicklungsgruppe, in der sich Vertreter von Stadt und städtischen Verbänden über Jugendthemen beraten, haben sich dem Thema weitere Unterstützer angeschlossen, wie Rost weiter erzählt. Unter anderem konnte die Gruppe mit der Hilfe der Stadtentwicklungsgesellschaft verschiedene Lokalitäten anschauen, mit dem Deutschen Kinderschutzbund erste Raumkonzepte erstellen und in der Gruppe Kontakt zu Besitzern der verschiedenen Standorte aufnehmen. Im Gespräch waren dabei neben dem ehemaligen „Germania“ an der Ecke Linden-/Milchstraße auch das ehemalige „Klosterstüb‘l“ auf der Johannisstraße. „Diese sind aber nicht ganz passend für uns gewesen, weshalb wir weiter suchen mussten“, sagt Louis Rost.

Die Räume in der Böhmischen Straße, die für Schüler des Gymnasiums und der drei Oberschulen in Zittau erreichbar sein sollen, stellt die Wohnbaugesellschaft den Jugendlichen mietfrei zur Verfügung, erzählt Rocco Zoschke, Mitarbeiter der mobilen Jugendhilfe des Berufsbildungszentrums Bautzen, der das Projekt tatkräftig unterstützt. Weiter konnten auch die Nebenkosten aus Spendengeldern beziehungsweise einem Sponsoringvertrag mit den Stadtwerken für ein Jahr gedeckt werden. „Danach müssen wir schauen, wie das Jugendcafé läuft“, sagt Louis Rost lächelnd. „Spendengelder sind allerdings Grundlage für unser Projekt.“ Jetzt, in den Winterferien, wollen die Zittauer allerdings nicht nur reden, sondern auch praktisch tätig werden. Denn um den ersten Kaffee, Tee oder Saft ausschenken zu können, muss noch einiges getan werden. Anfang Juni soll das Café fertig werden und in einem ersten Testlauf bei Schülern der Zittauer Schulen einen Qualitätstest bestehen.

Zukünftig würde sich die Gruppe der Organisatoren für das Café allerdings über weitere Helfer bei den Vorbereitungen und auch bei den späteren Öffnungszeiten des Treffs freuen, so Louis Rost mit Blick auf die anstehende Arbeit. Denn ab der Sommerzeit soll das Lokal einmal in der Woche öffnen und von den Schülern selbst betreut werden. Mit verschiedenen Spielaktionen, gemeinsamen Workshops und besonders günstigen Preisen wollen sie Gäste locken. Außerdem soll es freies Internet und gemütliche Sitzecken geben. Auch weiteren Gestaltungs- und Veranstaltungsideen stehen die zukünftigen Betreiber des Lokals positiv gegenüber. Wenn die Ideen gut anlaufen sollten, denkt man über weitere Öffnungszeiten und möglicherweise auch weiteren Angeboten in den Ferien nach.

Bedarf sehen die Beteiligten aber allemal, da es „zu wenige Anlaufpunkte für Jugendliche gibt, die in der Stadt für alle erreichbar sind“. Zwar gebe es einige Treffpunkte, aber ein Café von Schülern für Schüler hätte dann doch ein anderes Flair und würde den Wünschen der jungen Erwachsenen mit anderem Verständnis gegenüberstehen.

zur Startseite