Neuer Trainer beim BC Hartha Beim Traditionsverein hat Jens Wötzel (55) übernommen. Der Leipziger sitzt bereits heute beim Hallenturnier auf der Bank.

Beim Traditionsverein BC Hartha hat der Leipziger Jens Wötzel die sportliche Leitung übernommen. Der sitzt heute beim Hallenturnier um den Pokal des Bürgermeisters in der Hartharena erstmals auf der Bank. Den bisherigen Verantwortlichen Thomas Zimmermann hat der Verein aus gesundheitlichen Gründen aus der Verantwortung genommen. © Dietmar Thomas

Die Mannschaft vom Kreisligisten BC Hartha wird ab dem Trainingsauftakt zur Rückrunde durch Jens Wötzel trainiert. Der Leipziger spielte aktiv unter anderem für Lindenau und Rotation Leipzig, wo er zuletzt auch im Umfeld tätig war.

Nötig geworden war ein Handeln des Vorstandes durch den krankheitsbedingten Ausfall und der noch nicht absehbaren Genesung vom bisherigen Übungsleiter Thomas Zimmermann, „um die gute Platzierung nach der 1. Halbserie nicht zu gefährden“, wie der Verein am Freitag auf seiner Internetseite erklärte.

In der krankheitsbedingten Abwesenheit des bisherigen Trainers war die Mannschaft durch Benjamin Bamburski trainiert und in den letzten drei Spielen durch Matthias Scheidig auf der Trainerbank unterstützt worden. „Wir mussten etwas tun, können die Mannschaft nicht ohne Führung in die Vorbereitung schicken“, sagte Matthias Scheidig und fügte an: „Thomas Zimmermann wollen wir Zeit zur Genesung geben. Außerdem haben wir ihm das Angebot gemacht, danach im Trainerteam weiter mitzuarbeiten. Er hat eine Entscheidung diesbezüglich allerdings offen gelassen.“

Der neue Coach wurde der Mannschaft bereits vorgestellt. Am Donnerstag gab es ein erstes gemeinsames Training mit der Mannschaft, die am Sonnabend in der HarthArena das heimische Turnier um den Pokal des Oberbürgermeisters bestreitet. Bei diesem sitzt Jens Wötzel erstmals als Verantwortlicher des Traditionsvereins auf der Trainerbank.

