Neuer Träger für die Zwergenburg Die Diakonie Löbau-Zittau wird künftig die Kita in Neusalza-Spremberg betreiben. Eine andere bleibt beim alten Betreiber.

Symbolbild. © Monika Skolimowska/dpa

Neusalza-Spremberg. Die Diakonie Löbau-Zittau wird künftig die Kindertagsstätte (Kita) „Zwergenburg“ in Neusalza-Spremberg betreiben. Die Kita in Friedersdorf bleibt in der Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt. Das ist das Ergebnis eines sogenannten Interessensbekundungsverfahrens, das die Stadt im vergangenen Jahr durchgeführt hat, berichtet Bürgermeister Matthias Lehmann (CDU). Hintergrund ist, dass Städte und Gemeinden vom Freistaat Sachsen angehalten sind, Kitas aus kommunaler Trägerschaft an freie Träger zu übergeben. Die „Zwergenburg“ war bislang in Trägerschaft der Stadt Neusalza-Spremberg.

Zehn Bewerber hatten ihr Interesse bekundet. Sie haben sich in mehreren Sitzungen des Stadtrates Neusalza-Spremberg mit ihren Konzepten vorgestellt. Die Auswahl der künftigen Betreiber war keine leichte Aufgabe, sagt der Bürgermeister. Das Personal der Kitas wird von den Trägern übernommen, wobei laut Matthias Lehmann bei einigen Kindergärtnerinnen die Entscheidung, ob sie auch mit neuem Träger arbeiten wollen, noch offen sei. (SZ/gla)

