Neuer Tourismus-Rekord in Görlitz Die Zahl der Übernachtungen ist im vergangenen Jahr gestiegen. Die Stadt hat die 300.000er-Marke fest im Blick.

Der Blick vom Reichenbacher Turm auf den Obermarkt in Görlitz ist auch bei Touristen beliebt. © nikolaischmidt.de

Görlitz. Görlitz hat erneut einen touristischen Rekord bei den gewerblichen Übernachtungen erzielt: 296.533 Besucher übernachteten 2017 in Görlitzer Beherbergungsbetrieben. Dies entspricht einem Plus von 5,2% im Vergleich zum Vorjahr. Zugleich legten auch die Gästeankünfte um 5,8% auf insgesamt 137.702 zu. Die Zuwächse zeigten sich konstant in nahezu allen Monaten. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gäste bleibt stabil bei 2,2 Tagen. Das gehe aus den Daten des Statistischen Landesamts des Freistaates Sachsen hervor, teilt Eva Wittig von der Europastadt GörlitzZgorzelec GmbH (EGZ) mit.

Der mit Abstand wichtigste Quellmarkt für den Görlitzer Tourismus bleibt laut Wittig Deutschland mit 92,6% der Übernachtungen. Die Übernachtungen bei ausländischen Gästen seien leicht gestiegen und liegen nun bei 7,4%. Vor allem bei Österreichern, Polen und Schweizern sei Görlitz als Reiseziel beliebt – dazu übernachteten deutlich mehr Reisende aus dem Vereinigten Königreich in der Neißestadt (1702 Gäste).

„Insgesamt behaupte sich Görlitz damit als attraktives Reiseziel, worüber wir uns gemeinsam mit Hoteliers, Freizeiteinrichtungen, Gastronomen und allen anderen Akteuren in der Stadt sehr freuen“,sagt Andrea Behr, Geschäftsführerin der EGZ. „Die vielseitigen und sehr guten Reiseangebote für Familien, Paare und Gruppen aller Altersklassen finden bei Besuchern augenscheinlich gut Anklang. Ebenso spiegelt der Erfolg unsere kontinuierlichen Marketing-Aktivitäten wider – wie beispielsweise die Messepräsenzen im In- und Ausland, Oster- und Weihnachtsspecials on- und offline sowie zahlreiche PR-Aktionen rund um das Thema Filmstadt“, erklärt Behr weiter. Zeil sei es nun, den Schwung mitzunehmen und auch im Jahr 2018 mit spannenden Geschichten und Aktivitäten Görlitz als Urlaubsort bekannter zu machen und mehr Gäste für die Stadt zu gewinnen. Neben Veranstaltungen und Sonderausstellungen stimmen der weitere Ausbau der Hotellerie und die hochkarätige Kulturrouten-Tagung laut der EGZ positiv für dieses Jahr. Die Ansprache ausländischer Zielgruppen solle zudem mit neuen Materialien verstärkt werden.

In den vergangenen zehn Jahren habe Görlitz seine Übernachtungszahlen nahezu verdoppelt. Seit 2007 seien diese um 95% gestiegen. Im Vergleich zu den Reiseregionen Oberlausitz (+3,2% auf 1.895.299) und Sachsen (+4,1% auf 9.513.123 Übernachtungen) seien die Übernachtungszahlen in Görlitz im Jahr 2017 überdurchschnittlich gestiegen. (szo)

