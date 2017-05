Neuer Torwart bei Budissa Bautzen Vom Zweitligisten Erzgebirge Aue kommt Maik Ebersbach in die Spreestadt. Er muss aber erst um einen Stammplatz kämpfen.

Bei herrlichem Frühsommerwetter fand die Vertragsunterzeichnung unter freiem Himmel statt. Torhüter Maik Ebersbach (links) und Budissas Präsident Ingo Frings setzen hier ihre Namen unter die auf drei Jahre ausgelegte Verpflichtung. © Torsten Zettl

Fußball-Regionalliga Nordost. Die FSV Budissa Bautzen kann mit Maik Ebersbach einen ersten Neuzugang für die kommende Saison vermelden. Der letzte Verein des gebürtigen Großenhainers war Zweitligist FC Erzgebirge Aue. Ebersbach unterschrieb in Bautzen einen Dreijahresvertrag. Der 27-Jährige hat bereits umfangreiche Erfahrungen gesammelt. Er spielte bereits in der A-Junioren-Bundesliga mit dem Chemnitzer FC, bevor er in den Kader der damaligen Regionalligamannschaft des CFC wechselte. 2013/14 spielte er in der Regionalliga beim VFC Plauen und 2014/15 beim VfB Auerbach – ebenfalls in der Regionalliga Nordost. Mit Saisonbeginn 2016/17 holten ihn die Bundesligakicker vom FC Erzgebirge Aue.

Konkurrenz für Marek Große

Mit Maik Ebersbach kommt ein Torhüter nach Bautzen, der seine Mannschaft von hinten lenkt und auch mitspielt. Zu seinem Wechsel sagt der Keeper: „Die zurückliegende Saison war sehr schwer für Bautzen, ich habe das verfolgt. Da ich ein Typ bin, der gern anpackt und auch Neues wagt, möchte ich hier wieder etwas mit aufbauen, wofür es sich für die Fans lohnt, ins Stadion zu kommen. Und dass das klappt, davon bin ich absolut überzeugt.“ Ebersbach ist 1,86 m groß. Er muss nun mit Marek Große um einen Stammplatz im Bautzener Tor kämpfen. (pr)

