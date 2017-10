Neuer Telefonbetrug mit Microsoft-Masche

Der Enkeltrick hat sich abgenutzt. Immer weniger Senioren fallen darauf herein. Doch auf das bislang einträgliche Geschäft des Telefonbetrugs wollen Kriminelle offensichtlich nicht verzichten. Sie denken sich neue Geschichten aus, die dem unbescholtenen Bürger das Geld aus der Tasche ziehen sollen. Die neueste Masche macht sich nun das Thema Schadsoftware zunutze. Mindestens ein Dresdner ging ihr schon auf den Leim. Der 53-Jährige bekam am vergangenen Montagnachmittag den Anruf einer angeblichen Microsoft-Mitarbeiterin. Sie erklärte ihm, dass sein Rechner mit Schadsoftware infiziert worden wäre. Per Fernwartung ließe sich das Problem jedoch beheben. Der Bewohner der Inneren Neustadt vertraute den Erläuterungen und ließ die Fernsteuerung seines Rechners zu. Dabei übergab er auch mehrere TAN-Nummern für sein Online-Banking. Diese nutzte die freundliche Frau am Telefon jedoch gleich, um sich ein stattliches Honorar von 680 Euro zu überweisen. Natürlich ohne Zustimmung des Kontoinhabers. (SZ/cs)

